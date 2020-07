Kate Middleton e Meghan Markle: l’incidente che le ha divise per sempre

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle non sono mai state amiche. Ma c’è un momento preciso in cui la guerra ebbe inizio, un episodio che causò la spaccatura insanabile tra le due cognate. Si tratta di un incidente avvenuto a Palazzo che svelò il carattere autoritario di Meghan e sconvolse Kate, almeno stando all’analisi dell’esperto di questioni reali, Tom Quinn.

In un susseguirsi di libri e biografie in uscita nei prossimi giorni e già in saldo, Lady Markle e Lady Middleton continuano a darsi battaglia. Se Meghan con pone le sue speranze nel volume, Finding freedom, per chiarire una volta per tutte le ragioni della Megxit e per cancellare l’immagine di donna capricciosa che ha portato scompiglio alla Corte, Kate è difesa appunto Tom Quinn che nel suo libro, Royal book Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle.

L’autore racconto un episodio accaduto a Palazzo che avrebbe lasciato sgomenta la Duchessa di Cambridge. Meghan avrebbe urlato contro un membro dello staff di Kate che si era rifiutato di svolgere un incarico per la moglie di Harry, non essendo di sua competenza. La furia di Lady Markle avrebbe scioccato la cognata e da quel momento tra le due donne si è creata una distanza incolmabile. L’incidente dunque secondo Quinn sarebbe all’origine delle tensioni che hanno portato i Sussex e i Cambridge ad allontanarsi, fino alla completa rottura.

L’esperto ha sottolineato come questo non fu l’unico episodio a creare tensioni (si dice che Kate e Meghan litigarono anche per un paio di calze). Ma da allora si scatenò una sorta di gelosia, soprattutto nel momento in cui Harry vide come sua moglie “era giudicata severamente” dalla Corte. Nessuno è stato comprensivo con lei, nonostante fosse tutto nuovo per lei e dovesse abituarsi a uno stile di vita completamente diverso dal suo. “Inevitabilmente Harry appoggiò Meghan e questo creò ulteriori spaccature”.

Fu così che calò il gelo tra i Cambridge e i Sussex. William non sembra approvare il comportamento del fratello e questo non sopportava di vedere Meg non accettata pienamente dalla Famiglia Reale. La separazione era inevitabile, ma già prima era chiaro a tutti che “le cose non andavano bene tra loro quattro”.

Dopo gli incidenti iniziali, Kate e Meghan, ma anche Harry e William, cominciarono a ignorarsi, soprattutto per evitare che episodi spiacevoli potessero ripetersi. E poi è arrivato l’annuncio, inaspettato almeno nelle modalità in cui si è svolto, che Lady Markle e marito lasciavano il loro ruolo a Palazzo e si trasferivano in America. E fine della storia.