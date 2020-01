Kate Middleton e Meghan Markle: gli incontri segreti tra William e Harry

editato in: da

William e Harry si sarebbero incontrati segretamente prima del summit con la Regina e il Principe Carlo nel quale sono stati stabiliti i termini della separazione di Meghan Markle e consorte dalla Famiglia Reale.

I due fratelli hanno avuto una conversazione privata, stando a quanto riporta il Daily Mail, poco prima della riunione a Sandringham per discutere del loro legame e di come mantenerlo vivo, nonostante l’allontanamento dalla Corona dei Duchi del Sussex.

William e Harry sono sempre stati molto uniti, specialmente da quando persero tragicamente la madre, Lady Diana, appena adolescenti. Il primo ha sempre cercato di proteggere il secondo, più vulnerabile e più fragile, anche a seguito proprio del trauma per la morte di Diana. Qualche giorno fa le parole piene di rammarico di William che aveva affermato di non poter più stare al fianco del fratello come aveva sempre fatto, hanno pesato come dei macigni.

I figli di Carlo però, malgrado le tensioni che durano da quasi due anni, non si sono mai allontanati del tutto. E consapevoli del rapporto profondo che c’è tra loro, hanno fatto di tutto per salvarlo.

Una fonte vicina a Palazzo ha rivelato al Sun che negli ultimi tempi, di questi incontri privati fra William e Harry, ce ne sono stati diversi. Addirittura in alcuni di essi avrebbero preso parte le rispettive moglie, Kate Middleton e Meghan Markle. Come è noto, tra le due donne non è mai corso buon sangue, troppo diverse per essere amiche. Ma pare che entrambe negli ultimi tempi abbiano cercato di stemperare le incomprensioni, tentando di stabilire un legame, soprattutto per i loro mariti. “Questo era un segnale che le cose andavano meglio“. Evidentemente, però, lo sforzo non è bastato.

Meghan e Harry non hanno trovato altra soluzione che “fare un passo indietro“, come ha specificato il Principe. D’altro canto, la sua imminente partenza per il Canada ha spinto lui e William a trovarsi ancora una volta, consapevoli che non c’era più tempo per ricucire il rapporto. Pare che i due abbiano trovato alla fine un’intesa che invece ancora manca tra Harry e suo padre Carlo. La loro relazione è definita “molto complicata” a causa di “una mancanza di fiducia“.

Chissà se il Principe del Galles proverà a riavvicinarsi al figliol prodigo dopo il discorso toccante che ha tenuto sul Megxit?