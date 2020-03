Kate Middleton, la dichiarazione d’amore di William

editato in: da

William dichiara il suo amore per Kate Middleton pubblicamente, emozionando i fan della coppia reale. Il viaggio in Irlanda si è trasformato in una seconda luna di miele per i Cambridge che, dopo l’addio di Meghan e Harry alla Corona, hanno ritrovato l’intesa di un tempo.

Catherine e William non sono mai apparsi più affiatati di così e si sono lasciati andare a effusioni in pubblico che non si erano mai viste prima. Kate non si è fatta alcun problema a prendere a braccetto il marito mentre camminavano e i due si sono fatti immortalare di fronte a una scogliera abbracciati e sorridenti. Non solo: il primogenito di Diana ha fatto molto di più, concedendosi un selfie con una piccola fan e infrangendo così il protocollo imposto dalla Regina Elisabetta.

Innamoratissimo della sua Kate e sorridente, William si è lasciato andare a una romantica dichiarazione d’amore nei confronti della moglie. Il duca di Cambridge si è fermato a chiacchierare con i fan lungo le strade di Galway. Il fratello di Harry si è fermato di fronte ad Angela Moran, attirato da uno striscione che la donna teneva in mano. Si trattava di una foto che ricordava le nozze di Kate e William nel 2011.

“Gli ho detto che ammiravo davvero lui e Catherine e lui mi ha ringraziato molto – ha svelato la donna a People -. Ho detto che la amo e lui ha detto “Anch’io, molto, gentile da parte tua dirlo”‘. Non era mai accaduto prima che William mostrasse tutta questa spontaneità che, a quanto pare, ha entusiasmato molto i sudditi.

Nel corso del viaggio anche Kate si è lasciata andare a qualche confessione. La duchessa ha svelato che Charlotte, la sua secondogenita, ama molto ballare, una passione che la accomuna a nonna Lady Diana. Terminata la visita in Irlanda, i duchi di Cambridge dovranno affrontare un’altra prova importante: il primo incontro con la Markle e Harry dopo la Megxit. I duchi di Sussex sono tornati dal Canada in Gran Bretagna per una visita e la sfida è di nuovo aperta.