Kate Middleton con la camicia viola è impeccabile e si prepara a diventare Regina. La duchessa di Cambridge è sempre più a suo agio nel ruolo di futura sovrana ed è ormai pronta a sostituire in tutto Elisabetta II. Sono passato diversi anni da quel 2011 in cui Kate giurò amore eterno a William, legando il suo destino a quello della corona britannica. Da allora, a differenza di Meghan Markle, Catherine è riuscita ad amalgamarsi alla perfezione con la Royal Family, diventandone un membro a tutti gli effetti.

Dopo aver affrontato l’emergenza Coronavirus, con l’isolamento della Regina e la positività di Carlo resa pubblica, Kate ha dimostrato di essere pronta per assumersi molte più responsabilità. Nell’ultimo video postato su Instagram, come sottolineano gli esperti, la duchessa di Cambridge si muove e parla come The Queen. Un cambiamento che dimostra la determinazione di Kate e la sua volontà di seguire la strada scelta per lei da Elisabetta II.

La duchessa è la protagonista di un discorso, diffuso su Instagram, in cui parla della prima infanzia e della tutela della salute mentale sia dei piccoli che dei genitori. Mamma di George, Charlotte e Louise, Kate ha molto a cuore queste tematiche che ha affrontato spesso nel corso degli anni, appoggiata anche da William. Judi James, esperta di body language, ha spiegato a The Express come Kate Middleton sia cambiata, assomigliando sempre di più alla Regina nei suoi discorsi. “La struttura, il tono e la formulazione degli ultimi discorsi di Kate sono interessanti – ha affermato – perché sono molto regali, e questo significa che possiamo già vedere un’anticipazione di Kate nel suo ruolo di futura regina. Le frasi sono brevi e semplici, e quindi di grande impatto. Segue la stessa struttura di Elisabetta II”. La moglie di William si mostra spontanea ed empatica, ma lascia trasparire anche un “senso di autorità”. Uno stile che ricalcherebbe quello della Sovrana. “Entrambe le donne sono in realtà piuttosto timide, quindi c’è voluto del tempo per arrivare a questo tipo di rapporto, ma oggi hanno una relazione molto normale e confidenziale”.