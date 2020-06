Kate Middleton, compleanno triste per William: è preoccupato per Carlo

editato in: da

Kate Middleton si appresta a festeggiare il 38esimo compleanno di suo marito William. Il Principe infatti è nato il 21 giugno 1982. Ma per lui sarà un giorno più triste del solito, perché non potrà vedere suo padre Carlo.

William e Kate coi loro tre figli, George, Charlotte e Louis si trovano ancora ad Anmer Hall, la loro casa nel Norfolk, mentre Carlo e Camilla sono ritornati a Clarence House, dopo aver trascorso i mesi di isolamento a Balmoral, in Scozia.

Sebbene padre e figlio abbiano già preso parte di persona a eventi pubblici a Londra, non ci sarà modo per il Duca di Cambridge di festeggiare il compleanno anche con Carlo e Camilla. Infatti resterà nel Norfolk con Lady Middleton e figli che per il momento non torneranno a Kensington Palace.

Questa separazione forzata ha contrariato non poco il Duca di Cambridge che tra l’altro è preoccupato per le condizioni di suo padre che ha rivelato di aver perso il senso del gusto e dell’olfatto. Strascico dell’infezione che ha contratto a marzo.

Tra l’altro William e Carlo negli ultimi anni hanno rafforzato il loro legame, soprattutto dopo che il Duca di Cambridge ha cambiato mentalità e si è messo nell’ottica di diventare un giorno Re, come ha sottolineato Katie Nicholl, esperta di questioni reali, a OK! Magazine. “So che William ha detto ai suoi amici che gli piaceva passare così tanto tempo con i bambini durante l’isolamento dove ha continuato a lavorare con Kate, ma è anche triste perché non può vedere suo padre“.

E ha proseguito: “Carlo e William si sono avvicinati negli ultimi tempi. In William c’è stato un vero e proprio cambio di mentalità. Se prima l’idea di salire al trono lo turbava, ora l’ha accettata e questo li ha uniti”.

Avvicinati dunque dallo stesso destino, padre e figlio sono stati i primi membri della Famiglia Reale a tornare sul campo. Will ha visitato la Kings Lynn Ambulance Station presso il Queen Elizabeth Hospital, mentre Carlo si è recato con Camilla al Royal Hospital del Gloucestershire.