Kate Middleton e Meghan Markle, il Natale separato dei Reali

Il Natale con la Regina Elisabetta II è una tradizione immancabile, per la Famiglia Reale: tutti si trasferiscono a Sandrigham House, la tenuta invernale dove Sua Maestà è solita trascorrere le festività, e il clima di gioia è bellissimo. Quest’anno è però possibile che Kate Middleton e Meghan Markle rinuncino a questo dolcissimo momento di calore familiare.

Già da settimane si parla dei piani reali per il prossimo Natale, che si avvicina sempre più rapidamente. La presenza di Meghan e Harry era a rischio da tempo, a causa delle tensioni familiari che sembrano covare sotto la cenere, ma anche dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che potrebbe impedire ai due coniugi di tornare in Inghilterra. Ora arrivano altri indizi che fanno supporre come la Marke sia pronta a trascorrere le feste a Los Angeles, dove la sua splendida famiglia vive ormai da diversi mesi.

Secondo quanto riportato a People da una fonte vicina alla coppia, Meghan e Harry sarebbero entusiasti di decorare la loro casa per Natale, chiaro indizio che proprio qui potrebbero passare questo magico periodo, come hanno già fatto per il Ringraziamento. Anzi, i due avrebbero già in mente di organizzare qualcosa di speciale: come rivelato dal Mirror alcune settimane fa, la loro bellissima residenza di Montecito potrebbe accogliere il produttore discografico David Foster e sua moglie Katharine McPhee, due grandi amici dei Duchi di Sussex.

Per Meghan, questo sarebbe il primo Natale nella nuova casa di famiglia e potrebbe volerlo trascorrere solo con i suoi affetti più cari, ricordando le tradizioni con cui è cresciuta da bambina. Naturalmente, anche la mamma Doria Ragland parteciperà alle festività. Tuttavia, resta ancora l’incognita delle restrizioni adottate dal Paese per evitare il diffondersi del contagio, provvedimenti che potrebbero rovinare i piani della Markle.

Per Kate Middleton la situazione è diversa: ad imporle un Natale diverso dal solito potrebbe essere la quarantena della Regina Elisabetta II. Una fonte ha rivelato a People che Sua Maestà si troverebbe attualmente in isolamento a Windsor assieme al Principe Filippo, e che per questo motivo potrebbe decidere di non recarsi a Sandrigham House, dove tradizionalmente l’intera Famiglia Reale trascorre le festività.

Al momento il governo britannico ha annunciato che per Natale si potranno riunire fino a tre famiglie in un’unica casa. Kate e William, che probabilmente si trasferiranno ad Amner Hall, potrebbero quindi riunirsi alla Regina se quest’ultima fosse a Sandringham, vista la poca distanza tra le due tenute reali. Al contrario, se rimanesse a Windsor il ricongiungimento si farebbe molto più difficile.