Kate Middleton col cappotto è impeccabile, ma in treno lei e William dormono in letti separati. I duchi di Cambridge sono partiti per un piccolo tour a bordo del Royal Train della Regina. Il viaggio toccherà l’Inghilterra, il Galles e la Scozia con un solo obiettivo: ringraziare i sudditi che hanno combattuto contro il Coronavirus e che non si sono fermati di fronte all’emergenza sanitaria.

Per Kate si tratta della prima volta sul treno della Regina. Nonostante sia sposata da diversi anni con William infatti non aveva mai avuto l’onore di viaggiare su questo mezzo molto amato dai Windsor. Nel 2018 a “passarle avanti” era stata Meghan Markle che aveva accompagnato Sua Maestà in un breve viaggio poco dopo le nozze con Harry.

Kate e William sono stati fotografati alla partenza presso la stazione londinese di Euston. Per l’occasione la duchessa di Cambridge ha scelto un cappotto verde scuro abbinato a una sciarpa e a una mascherina con stampati dei fiorellini. Poco dopo Kate ha cambiato nuovamente look scegliendo un altro cappotto, questa volta color carta da zucchero, per la sua apparizione alla stazione di Edimburgo.

In meno di 72 ore, i Cambridge dovranno percorrere 2000 chilometri sul British Royal Train. Il treno è il mezzo di trasporto più amato dalla Regina. Le carrozze risalgono al 1977 e lei non le ha mai volute cambiare. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dai tabloid all’interno del treno Kate Middleton e William avrebbero deciso, per comodità, di dormire in letti separati. Nessuna crisi matrimoniale per la coppia, che oggi sembra molto unita, ma una scelta legata al viaggio che stanno affrontando. Un tour fortemente voluto da The Queen che dimostra, ancora una volta, la grande fiducia nei confronti del nipote e della sua consorte.

Il treno della Regina ha ben nove carrozze. Nei vagoni sono presenti diverse stanze, la più importante è quella di Elisabetta II e del principe Filippo d’Edimburgo con una bagno privato e una vasca da bagno, collegata a uno studio in cui lavora durante gli spostamenti. Kate e William dormiranno invece in una camera con letti separati e avranno a disposizione una sala da pranzo e una cucina con il royal chef.