Kate Middleton batte Meghan Markle in tv e bacchetta William

Kate Middleton e William trionfano in tv con la trasmissione A Berry Royal Christmas nella quale si dilettano in cucina con la supervisione di Mary Berry.

Si tratta di un vero e proprio successo di pubblico per i Duchi di Cambridge e futuri Sovrani d’Inghilterra, la loro spontaneità, l’affetto che hanno dimostrato di avere l’uno per l’altra e la rivelazione di alcuni segreti privati hanno fatto breccia nel cuore dei sudditi.

Kate, splendida in rosso, e William hanno impressionato positivamente molto più delle confessioni dai toni tragici di Meghan Markle e Harry. Il documentario dei Duchi del Sussex non ha fatto altro che portare scompiglio nella Famiglia Reale e ad attirare non poche critiche sui suoi protagonisti che alla fine hanno deciso di prendersi 6 settimane di vacanza. Anzi pare che abbiamo deciso di prolungarle, facendo innervosire ulteriormente la Regina.

Al contrario William e Kate hanno dato l’idea di una coppia solida, dedita ai figli. Da questa trasmissione è emersa un’immagine dei Duchi di Cambridge come persone “normali” dove la moglie non manca di bacchettare il marito quando l’occasione lo richiede.

In un momento della trasmissione, Lady Middleton e consorte siedono al tavolo con altri ospiti. L’atmosfera è familiare e William si concede un gesto affettuoso verso Kate sfiorandole la spalla. Lei però non pare gradire questa manifestazione pubblica d’affetto e con una mossa rapida e stizzita scansa la mano del marito. Come è noto Elisabetta non gradisce che i membri della Famiglia Reale mostrino emozioni e sentimenti. E a quanto pare Kate ha imparato bene la lezione, distinguendosi in questo da Meghan.

Malgrado ciò Kate ha svelato non pochi segreti della sua famiglia durante lo show. In primo luogo che William l’ha conquistata con manicaretti di vario tipo e in particolare con la salsa alla bolognese. Ha svelato che una delle prime parole pronunciate dal piccolo Louis è Mary, come Mary Berry, perché nella loro cucina ci sono moltissimi libri con le sue ricette.

Abbiamo scoperto che Lady Middleton ha fatto la cameriera e che William a casa la chiama col suo nome completo, ossia Catherine. E infine ha svelato che adora la tradizione natalizia della Famiglia Reale di aprire un regalo alla vigilia.