Kate Middleton allontanata da Meghan Marke e Cressida Bonas si è sposata: Harry sempre più solo

Harry sta vivendo un momento molto difficile ed è sempre più isolato. Ha perso il sostegno di Kate Middleton che sarebbe stata allontanata da Meghan Markle e la sua ex Cressida Bonas si è sposata in gran segreto.

La biografia Finding Freedom che dovrebbe raccontate la verità sulla Megxit e far tramare il Palazzo, in realtà si sta rivelando un boomerang per i Sussex – tra l’altro è già in saldo – e soprattutto per il Principe che si vede dilaniato tra la sua famiglia d’origine e i desideri di libertà e carriera della moglie. Tra l’altro si vocifera di una crisi coniugale che potrebbe culminare con il divorzio non prima dell’arrivo però di un secondo bebè.

Harry ha problemi ad adeguarsi alla nuova vita di Los Angeles, non trova lavoro e avrebbe perfino chiesto aiuto alla cognata Kate Middleton cui era tanto legato. Non sappiamo se la Duchessa di Cambridge ha risposto al suo appello, ma dalle nuove indiscrezioni emerse grazie all’esperta di questioni reali, Katie Nicholl, Kate è stata elegantemente invitata da Meghan Markle a non intromettersi nella vita dei Sussex.

In Finding Freedom, gli autori Omid Scobie e Carolyn Durant sostengono che le due cognate non hanno mai legato perché troppo diverse e per questo motivo ogni tentativo di avvicinamento è stato frutto di incomprensioni che le ha portate ad allontanarsi l’una dall’altra, dalle calze delle damigelle al matrimonio di Meghan e Harry alle richieste di Lady Markle allo staff di Kate.

Secondo però la Nicholl, Lady Middleton ha tentato di riappacificarsi con Meghan inviandole dei fiori. Ma la Markle le avrebbe fatto capire che il gesto non era sufficiente ad appianare le cose tra loro, motivo per cui si è creato un baratro incolmabile. Nella biografia sui Sussex si legge al contrario che William e Kate sono stati freddi e rigidi con la cognata, non si sarebbero mai sforzati di aiutarla ad ambientarsi a Corte. Mentre invece amici intimi dei Cambridge insistono nel affermare che i Duchi “hanno steso tappeti rossi” per la moglie di Harry. Sta di fatto che al momento la rottura è insanabile e probabilmente i Sussex non potranno più rimettere piede a Palazzo.

A soffrirne di più ovviamente è Harry che avrebbe in questo momento di crisi bisogno dell’aiuto di Kate. Ma non solo si sente isolato dagli amici di un tempo, compresa la sua ex Cressida Bonas che è sempre più lontana da lui. Infatti, è convolata a nozze col fidanzato, Harry Wentworth-Stanley, agente immobiliare americano, figlio della marchesa di Milfold Haven.

I due si sono sposati in gran segreto, dopo che il loro matrimonio è stato rinviato a causa della pandemia. Esattamente come Beatrice di York, di cui è grande amica, Cressida ha preferito delle nozze in forma privata. Del suo sposalizio si è venuti a sapere grazie a un post su Instagram, subito cancellato, dal fratello di lei, Jacobi, in cui si vedevano gli sposi di spalle cavalcare sulle note di What a Wonderful World.

Cressida oggi fa l’attrice ed è tornata più volte sul fidanzamento col Principe Harry. A rompere fu lei perché non sopportava la pressione mediatica cui era sottoposta e soprattutto non riusciva a immaginarsi una vita condizionata dalle rigide regole di Corte. Così lei ha preferito fuggire prima che scatenare un pandemonio come la Megxit. Risultato? Il povero Harry è da solo.