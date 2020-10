Hope Hicks, da modella a fedelissima di Trump

editato in: da

Hope Hicks è un’ex modella e una delle più strette collaboratrici di Donald Trump. La Hicks è risultata positiva al Coronavirus: aveva accompagnato il presidente nelle ultime trasferte e aveva viaggiato con lui sull’Air Force One.

L’ex modella di 31 anni fa parte dell’entourage del Presidente degli Stati Uniti: fedelissima amica di Ivanka, si è occupata delle public relation della Trump Organization. Nel 2016 Trump l’ha voluta fortemente al suo fianco: è stata infatti portavoce della prima campagna presidenziale e poi direttrice delle comunicazioni strategiche.

Nel 2018 la Hick è uscita di scena, dopo aver ammesso di aver mentito all’intelligence per proteggere il presidente. Da qualche mese Trump l’aveva richiamata proprio per dare una mano nella nuova campagna. E lei la settimana scorsa è stata sempre al suo fianco: potrebbe essere stata lei infatti a contagiare Trump e la moglie Melania.

Mercoledì scorso Hope Hicks era stata sottoposta al tampone, dopo aver presentato i primi sintomi: la donna ha viaggiato in aereo con il Presidente e altri consiglieri per andare in Minnesota, e solo poche ore dopo è risultata positiva al test.

“Sono stati in contatto in uno spazio chiuso con qualcuno che era nel picco del virus, visto che noi riteniamo che il momento in cui si è più contagiosi è il giorno in cui si sviluppano i sintomi”, ha detto uno degli esperti medici della Cnn.

La Hicks ha anche accompagnato Trump al primo dibattito presidenziale contro l’ex vicepresidente Joe Biden, il candidato democratico, martedì in Ohio. La partecipazione all’incontro è stata notevolmente ridotta per prevenire la diffusione del virus, ma Trump voleva a tutti i costi delle persone tra il pubblico, e in molti hanno abbracciato la donna: “È una persona molto calorosa, non si risparmia se qualcuno le si avvicina”, ha dichiarato il Presidente.

Poco prima che venisse testato, Trump stesso aveva twittato: “Hope Hicks, che ha lavorato così duramente senza nemmeno prendersi una piccola pausa, è appena risultata positiva al Covid 19. Terribile!”.

Secondo i suoi colleghi Hope Hicks è una dei pochi assistenti della Casa Bianca che hanno indossato (sporadicamente) le mascherine durante gli incontri, ma ci sono foto che testimoniano l’assenza di protezioni in compagnia di Trump.