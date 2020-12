Harry e William vicini dopo la lite per Meghan Markle: i dubbi di Kate Middlleton

editato in: da

Harry e William sarebbero di nuovo vicini dopo la lite per Meghan Markle, ma Kate Middleton è preoccupata. A svelarlo è stata Katie Nicholl, esperta della Royal Family, che sulle pagine dell’edizione americana di Vanity Fair ha annunciato che la riconciliazione fra i due fratelli sarebbe imminente. “Stanno facendo di tutto per riparare la loro relazione e dimenticare le tensioni del passato”, ha detto, confermando che i figli di Diana sono in contatto regolarmente, anche se lontani chilometri.

Harry e Meghan infatti vivono ormai negli Stati Uniti, mentre William è rimasto in Inghilterra con Kate dove sta assumendo sempre più compiti importanti in vista del giorno in cui salirà sul trono. “A Natale si faranno gli auguri in videochiamata”, ha garantito la giornalista. Negli ultimi mesi Harry e William si erano allontanati sempre di più, dando vita a una vera e propria faida fra i Sussex e i Cambridge. All’origine della rottura fra i fratelli la scelta del secondogenito di Diana di sposare Meghan Markle.

Secondo alcune fonti infatti tutto sarebbe nato da un consiglio di William che avrebbe detto al fratello di non andare immediatamente all’altare con Meghan, frenando il suo entusiasmo. Harry si sarebbe offeso e da quel momento sarebbe diventato ancora più protettivo nei confronti dell’ex star di Suits. Poco dopo sarebbero arrivate le presunte preteste della Markle, che si sarebbe sentita sempre più esclusa ed estranea alla Royal Family, ma soprattutto le sue liti con Kate Middleton a pochi giorni dalle nozze.

Le tensioni fra Meghan e Kate avrebbero portato i fratelli ad allontanarsi ancora di più, ma oggi quelle tensioni sarebbero alle spalle. Dopo la Megxit e il trasferimento negli Stati Uniti, Harry avrebbe riallacciato i rapporti con William. “Ha trovato in Meghan Markle la sua anima gemella – ha spiegato Katie Nicholl -. Ed è entusiasta della sua nuova vita in California con la moglie e il piccolo Archie. Certo, gli manca qualcosa della sua vecchia vita londinese. Ma non tornerebbe mai suoi suoi passi. Perché è felice. E vuole condividere la sua gioia col fratello William”. A contribuire al riavvicinamento dunque sarebbe stata proprio la stessa Meghan, che avrebbe consigliato al marito di riallacciare i rapporti con le persone che ama.

L’unica a sollevare dubbi, come riportano alcuni tabloid inglesi, sarebbe Kate Middleton. Come è noto la duchessa di Cambridge era molto legata a Harry e ha sofferto particolarmente a casa del suo allontanamento. Ora che i fratelli si stanno riavvicinando, Kate teme che una nuova lite possa essere “devastante” per la famiglia.