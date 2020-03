Harry e Meghan sono tornati: Kate Middleton protegge William

editato in: da

Kate Middleton sta portando da sola tutto il peso mediatico successivo all’addio alla Famiglia Reale, dimostrando anche un grande supporto al marito sotto pressione. A dirlo è un’esperta di linguaggio del corpo. I Duchi di Cambridge, che sembrano fare davvero fronte comune in questi mesi non certo facili per The Firm, si sono goduti due giorni fa una romantica passeggiata sulle scogliere irlandesi dopo aver visitato una fattoria e a seguito dell’incontro con alcuni giovani con problemi di salute mentale.

Il tour reale della coppia in Irlanda ha uno scopo ben preciso, ossia quello di migliorare le relazioni tra il suddetto Paese e il Regno Unito a seguito della formalizzazione della Brexit. Tornando un attimo al focus sul linguaggio del corpo ricordiamo che, secondo l’esperta Judi James, nel corso del tour in Irlanda Kate ha più volte preso il comando durante gli impegni ufficiali, mettendo in primo piano energia e potere.

In molte delle situazioni sopra ricordate, ha preso l’iniziativa spesso, avvicinandosi per prima agli ospiti, dando spazio a momenti di umorismo e adottando una gestualità molto marcato durante le conversazioni. Secondo la James, Lady Middleton manifesta una silenziosa attenzione nei confronti del consorte, lanciandogli sguardi d’incoraggiamento.

Con Harry attualmente nel Regno Unito con Meghan per portare a termine i suoi ultimi impegni ufficiali come membro senior della Famiglia Reale britannica, il linguaggio del corpo di William, a detta della James, paleserebbe un alto livello di tensione.

L’esperta ha fatto presente che, se durante il viaggio in Irlanda Kate ha dato spazio a sorrisi e fascino, suo marito ha mostrato chiaramente di sentirsi sotto pressione psicologica. La James ha posto l’accento anche sul fatto che i drammi della Famiglia Reale e la frattura tra William e Harry potrebbero avvicinare ancora di più Kate e William.

Sempre secondo l’esperta di linguaggio non verbale, durante gli impegni ufficiali del tour in Irlanda il primogenito di Carlo ha palesato gesti rituali di conforto come per esempio il fatto di mettere spesso la mano sullo stomaco come se fosse una barriera tra lui e il mondo.

Durante la sopra ricordata passeggiata nella penisola di Howth, Kate ha preso il braccio del marito e ha sorriso. In questo modo, a detta della James, ha fatto passare il messaggio di voler condividere con lui un momento di tranquillità e spensieratezza.