Harry è in Canada e Meghan Markle raggiante ricompare con Archie

Meghan Markle è il ritratto della felicità. L’ex attrice è stata di nuovo immortalata mentre passeggia vicino alla sua casa canadese da 14 milioni di dollari. E questa volta con lei c’è il piccolo Archie.

È da Natale che non si vede il bebè e ora è visibilmente cresciuto. Meghan sorride, anzi potremmo dire che sprizza dalla gioia, mentre percorre un sentiero di campagna. Archie dorme al caldo coperto da una tuta chiara. babbucce di lana ai piedini e una giacca con cappuccio. È nel marsupio, diventato forse un po’ troppo stretto per lui, trasportato da mamma Meg che con una mano lo sorregge perché pende da un lato e con l’altra porta al guinzaglio i suoi cani, Oz e Guy.

Lady Markle sfoggia un look tecnico: giacca e leggings scuri, berretto di lana e scarponi, un outfit perfetto per una passeggiata all’aria aperta nell’inverno canadese. Dietro di lei due guardie del corpo.

La moglie di Harry non smette di sorridere e sembra quasi compiaciuta di mostrare la sua nuova vita agli obiettivi indiscreti dei paparazzi. Questa volta non sembra per niente irritata dall’attenzione dei media. Le foto hanno fatto il giro del mondo e dei social.

Finalmente ha ottenuto quello che voleva: vivere tranquilla, in una magione principesca, per fare quello che vuole, senza doveri, obblighi e protocolli. E non importa se questo suo desiderio ha creato scompiglio nella Monarchia inglese e ha fatto soffrire suo marito. In fondo, è stato lo stesso Harry durante un suo discorso ad ammettere la sua profonda tristezza, sebbene abbia ribadito che per lui e Meghan non c’era altra soluzione. Sarà…

Intanto, il Principe ha lasciato l’Inghilterra ed è arrivato in Canada per raggiungere la sua dolce metà e il figlioletto. Harry, come riporta il Daily Mail, ha volato su un aereo della British Airway, partito dallo scalo londinese di Heathrow e atterrato a Vancouver. Cappello di lana, piumino blu e jeans, il marito di Meghan è sceso dal velivolo portandosi a mano un borsone nero e si è avviato verso la sua nuova vita, dopo aver assolto agli ultimi doveri di Corte. Mentre William con Kate Middleton ha affrontato tutto solo il ricevimento di Buckingham Palace.

All’aeroporto però non c’è nessuno ad attenderlo, nessun ricongiungimento romantico con Lady Markle che probabilmente lo aspetta al caldo in casa. Lo trascura già o è arrivato troppo tardi? Per l’amica, guru dello yoga, Meg si era scomodata a guidare per andarla a prendere. Harry è apparso un po’ provato, forse era solamente stanco. Com’è consuetudine degli ultimi giorni, il Principe si limita a sorrisi di circostanza.