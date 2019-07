Friends, Matthew Perry e Courteney Cox innamorati

editato in: da

Matthew Perry e Courteney Cox (ecco come è cambiata dopo i ritocchini), alias Chandler e Monica di Friends, si sono innamorati anche nella vita reale (GUARDA LE FOTO). La notizia non è ancora stata confermata dai diretti interessati, ma ha fatto il giro del web creando una certa ansia tra i fan della nota serie tv.

La cosa divertente è che il loro amore è nato esattamente come quello tra i personaggi da loro interpretati. In Friends Chandler e Monica prima erano semplicemente amici, poi si sono fidanzati e infine sposati. L’avvicinamento tra i due attori, molto amici anche nella realtà, pare sia stata una delusione d’amore della Cox. Perry le è stato sempre vicino e pare proprio che abbia trovato il modo giusto per consolarla.

C’è comunque chi solleva qualche dubbio sulla nuova storia d’amore. Una persona vicina ai due ha smentito la liaison, ma la stampa specialistica insiste sul gossip. In più Courteney e Matthew sono stati spesso paparazzati insieme. E un giornalista di Star Magazine si è spinto ad affermare:

Non è una sorpresa che Matthew sia stata una delle prime persone che Courteney ha chiamato dopo la fine della sua storia con Johnny.

Se son rose fioriranno… Non ci resta che attendere e intanto guardate le foto dei matrimoni vip dell’anno.

>>> GUARDA LE FOTO