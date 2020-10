Eugenia di York, principessa generosa: il nuovo ruolo che le sta a cuore

editato in: da

Alla Principessa Eugenia è stato affidato un nuovo patrocinio, legato a una condizione che le sta molto a cuore. La nipote della Regina Elisabetta, incinta del suo primo figlio, è diventata la madrina della Scoliosis Association UK.

L’ente di beneficenza ha rilasciato una dichiarazione toccante: “La storia personale di Sua Altezza Reale la Principessa Eugenia è stata fonte di ispirazione per molti di noi, affetti da scoliosi, e per le nostre famiglie. Sappiamo che sosterrà il lavoro che l’associazione svolge nel sostenere i malati di scoliosi e le loro famiglie, aiuterà a sensibilizzare gli altri sulla malattia e aiuterà anche a diffondere il messaggio dell’ente benefico”.

Eugenia di York infatti ha subito un intervento chirurgico alla schiena ad appena 12 anni per una grave forma di scoliosi: un’operazione durata otto ore che le ha lasciato una lunga cicatrice sulla schiena. La secondogenita di Sarah Ferguson e Andrea di York ha raccontato che quell’intervento che le ha cambiato la vita l’ha fatta sentire a lungo “arrabbiata e vuota”, ma che negli anni ha imparato ad accettare le cicatrici sul suo corpo: “Certi segni ti ricordano quanto sei stata forte e che sei sopravvissuta”.

Il giorno del suo matrimonio con Jack Brooksbank, nell’ottobre 2018, la reale ha indossato un abito da sposa con una scollatura sulla schiena, per mostrare con orgoglio la sua cicatrice da scoliosi. In un’intervista al The Telegraph, Eugenia ha spiegato che il vestito è stato disegnato insieme agli Peter Pilotto and Christopher De Vos, per mettere in risalto proprio quella cicatrice così carica di significato per lei.

La Principessa ha incoraggiato i suoi follower a condividere con orgoglio le foto delle proprie cicatrici, che ha ripubblicato sulle sue storie su Instagram. E proprio sul suo profilo Eugenia di York ha condiviso un video dolcissimo, in cui ripercorre i momenti più belli della sua storia con Jack Brooksbank, a due anni dal loro si.

Ad accompagnare il breve filmato una dedica romantica: “Sono stati i due anni più belli da sposati e dieci in totale insieme a te. I nostri ricordi più felici mio caro Jack”. Nella clip condivisa su Instagram una carrellata di scatti inediti, tra viaggi insieme e alcune delle foto più belle delle loro nozze.