Emanuele Filiberto annuncia su Twitter il ritorno dei Reali

Emanuele Filiberto annuncia su Twitter il ritorno della Famiglia Reale in Italia e scatena il panico sui social. Il principe di Savoia ha destato grande curiosità e stupore grazie a un video apparso sul web in cui, seduto dietro una scrivania in un elegante palazzo, svela l’imminente ritorno dei Reali.

“Buonasera a tutti gli italiani – dice nella clip -, ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della Famiglia Reale. È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l’eleganza di cui abbiamo fiducia oggi più che mai”. Nel videomessaggio il Principe parla del momento difficile che sta attraversando l’Italia e della necessità di una guida forte e consapevole.

“In momenti di complessità un Paese ha bisogno di una guida stabile – svela Emanuele Filiberto -. Che porti fiducia e che sia da esempio. Di questo e altro voglio parlare al Paese. Guidata da un forte senso del dovere, la Famiglia Reale si pone l’obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Grazie a tutti. I reali stanno tornando”. Una sorta di messaggio alla nazione che, almeno per ora, rimane un mistero.

Emanuele Filiberto infatti non ha specificato cosa stia per accadere, aggiungendo però alcuni hashtag #irealistannotornando e #adv, quest’ultimo viene utilizzato in presenza di pubblicità. A dare un appuntamento è stato lo stesso Principe di Savoia che ha scritto: “Stasera, ore 21 sulle reti Mediaset”. L’ambientazione e lo stile del video richiamano la serie The Crown di Netflix che racconta la storia della Famiglia Reale britannica. La terza stagione dello show debutterà sulla piattaforma il prossimo 17 novembre ed è probabile che il video di Emanuele Filiberto sia riferito alla serie tv.

Il Principe di Savoia è reduce dal successo di Amici Celebrities che l’ha riportato in televisione dopo un lungo periodo d’assenza. Qualche settimana fa su Instagram aveva ringraziato Maria De Filippi per l’esperienza, annunciando anche grandi novità.