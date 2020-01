Crisi Meghan Markle e Harry: summit concluso. La Regina rompe il silenzio

editato in: da

Si è conclusa la riunione d’urgenza tra la Regina Elisabetta, Carlo, William e Harry per decidere del futuro del Duca del Sussex e di sua moglie Meghan Markle dopo l’annuncio del loro divorzio dalla Monarchia.

La Sovrana ha rotto il silenzio rilasciando un comunicato ufficiale, condiviso su Twitter, in cui riassume quanto stabilito per far fronte al cosiddetto Megxit. “Harry e Meghan vivranno un periodo di transizione” durante il quale soggiorneranno tra il Canada e l’Inghilterra. Elisabetta si dice soddisfatta della discussione ma tra le righe formali si legge il disappunto e l’amarezza per il gesto compiuto da suo nipote e da Lady Markle.

“Io e la mia famiglia sosterremo la decisione di Harry e Meghan di crearsi una nuova vita come giovane famiglia. Avremmo preferito che rimanessero full time come membri della Famiglia Reale, ma rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere in modo più indipendente, rimarranno comunque una parte significativa della mia famiglia”.

E prosegue: “Harry e Meghan hanno chiarito che non faranno affidamento sui fondi pubblici nella nuova vita. È stato concordato che ci sarà un periodo di transizione in cui i Sussex trascorreranno del tempo in Canada e nel Regno Unito. Queste sono questioni complesse che la mia famiglia può risolvere, e c’è ancora molto lavoro da fare, ma ho chiesto di prendere le decisioni definitive nei prossimi giorni“.

Dunque, Elisabetta dà il suo consenso all’uscita di scena di Harry e Meghan, sebbene con rammarico. E ha stabilito che nessun finanziamento pubblico andrà alla nuova famiglia. Ma i dettagli del divorzio sono ancora tutti da definire. A cominciare dal marchio depositato dai Sussex che secondo gli esperti vale 400 milioni di sterline.

Intanto, l’Express fa sapere che i partecipanti al summit hanno lasciato Sandringham. Probabilmente William tornerà a Kensington Palace da Kate Middleton, rimasta a casa a badare ai figli.