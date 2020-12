Charlene e le foto di Natale: Alberto in una veste insolita

editato in: da

Dopo le foto di rito in cui Charlene e la sua famiglia sono stati ritratti in modo istituzionale per gli auguri di Natale del Principato di Monaco, è tempo di festeggiamenti informali anche a Palazzo.

La principessa ha da poco pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale degli scatti di famiglia alle prese con le classiche celebrazioni natalizie. E per ogni Natale che si rispetti, nonostante le avversità del 2020, in ogni casa del mondo è arrivato Babbo Natale a consegnare i doni ai più piccini.

Il principe Alberto II di Monaco ha indossato gli abiti di Babbo Natale per l’occasione: nelle foto pubblicate sui social si intravede infatti papà Alberto con l’insolito look festeggiare con i gemellini Jacques e Gabriella, accanto a un grande albero addobbato per le feste.

Oltre ad Alberto II in versione natalizia, nelle foto si intravede anche il taglio punk di capelli della principessa che ultimamente ha fatto tanto discutere. Charlene per le feste casalinghe ha scelto di indossare un ampio maglione dai toni grigi. In uno degli scatti pubblicati, tiene in braccio il suo amato chihuahua (di nome Monte) a cui è particolarmente legata, soprattutto dopo la scomparsa dell’altro cane di famiglia, Carlo (di razza yorkshire), venuto a mancare accidentalmente nei mesi scorsi.

Maglione natalizio anche per la principessa Stéphanie di Monaco che appare in una delle foto di gruppo accanto agli altri invitati. Anche per lei un look decisamente informale per affrontare le feste di Natale a casa, circondata dagli affetti di famiglia.

Negli ultimi tempi, la Famiglia Reale di Monaco ha abituato la stampa e il pubblico a un’immagine più acqua e sapone (basti pensare ad esempio ai capelli grigi mostrati di recente da Carolina di Monaco), condividendo problemi che ognuno di noi può avere nella vita comune, riducendo quel gap del passato che i titoli nobiliari hanno imposto alle famiglie nobili allontanandoli dal resto del popolo.

Gli scatti condivisi da Charlene mostrano i Reali di Monaco passare le feste come una famiglia qualsiasi, segno che il Natale è Natale ovunque lo si festeggi, dai palazzi più sfarzosi alle case modeste delle famiglie di tutto il mondo.