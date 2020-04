Carlo torna in pubblico per la prima volta dopo essere guarito. E Kate Middleton si ritira

editato in: da

Per la prima volta da quando è guarito dal coronavirus, Carlo ha parlato pubblicamente del periodo vissuto in isolamento dopo la diagnosi positiva. Lo ha fatto attraverso un video condiviso sulla pagina Instagram di Clarence House.

Ha definito il suo isolamento “un’esperienza strana, frustrante e a tratti angosciante“. Queste immagini, registrate a Bikhall nella sua dimora scozzese, rappresentano la prima apparizione pubblica del Principe dalla fine della quarantena.

Carlo condivide l’esperienza di chi è stato contagiato, per fortuna con sintomi non gravi, e ora si trova dall’altra parte della barricata avendo superato la malattia. Racconta dell’angoscia di vedere la propria vita stravolta e soprattutto nel essere costretti ad allontanarsi dai propri cari e familiari. Camilla infatti, che era in Scozia con lui ed è risultata negativa al test, ha dovuto trasferirsi in un’altra ala della casa, senza poter avere contatti col Principe.

Poi Carlo ha rivolto un pensiero a tutti coloro che stanno vivendo questa esperienza: “In un momento come questo senza precedenti , io e mia moglie pensiamo in particolare a tutti coloro che hanno perso i loro cari in circostanze così difficili e anormali, e a coloro che devono sopportare la malattia, l’isolamento e la solitudine”.

Mentre il futuro Re d’Inghilterra sta tornando gradualmente ai suoi doveri di Corte, Kate Middleton si fa da parte per quello che riguarda il suo ruolo pubblico. E così, se qualche giorno fa era stata esaltata la sua immagine istituzionale con le foto che la ritraevano mentre lavorava da casa, ora prevale nel suo ruolo di mamma premurosa.

Così segue George nei compiti ora che è a casa da scuola, mentre organizza attività ricreative con Charlotte e trova il tempo per giocare con Louis che tra qualche settimana compirà 2 anni. Fonti vicine alla Duchessa hanno confidato al Daily Mail che: “Kate Middleton si occupa della maggior parte dei compiti e trova sempre tempo per stare coi suoi figli”.