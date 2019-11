Capricorno 2020: oroscopo dell’anno

editato in: da

Ecco cosa dicono le stelle per i Capricorno secondo le previsioni di Antonio Capitani.

2020: il lavoro per i Capricorno

Siete a spasso? Cercate sponsor per i vostri progetti? O desiderate esplorare nuovi orizzonti professionali? Giove, Urano, Nettuno e Plutone promettono di realizzare i vostri propositi. Appaiono probabili, inoltre, promozioni e cambiamenti (di posto e di mansioni) a sorpresa, veri e propri “cambiamenti di pelle”, oltre che colpi di glutei solenni. Insomma, il 2020 si delinea proprio come un anno storico.

I soldi nel 2020 per i Capricorno

Il conto corrente si profila pasciuto: un po’ perché le entrate potrebbero aumentare, un po’ perché vi amministrerete con più accortezza di sempre. Affari e trattative si annunciano più che redditizi, gli investimenti a lunga scadenza potrebbero fruttare più che bene; schedine, gioco, Lotto e affini potrebbero essere benedetti dal cielo. Ma giocate con responsabilità e moderazione.

Come andrà l’amore nel 2020 per i Capricorno?

Se siete single stufi o avventurieri incalliti, incapperete in prede amorose succulente, anche sotto il profilo fornicatorio. E non è da escludere che proprio in questo anno vi ritroviate con l’anello al dito, felici e contenti di averlo. Se siete già accasati, è facile che riverserete maggiori entusiasmi e aspettative nel vostro ménage.