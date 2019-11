Cancro 2020: oroscopo dell’anno

editato in: da

Ecco cosa dicono le stelle per i nati sotto il segno del Cancro secondo le previsioni di Antonio Capitani

2020: il lavoro per i Cancro

Nel 2020 potreste prendere decisioni lavorative storiche, percorrere sentieri nuovi, ottenere assunzioni, rinnovare il parco collaborazioni & clienti. Ogni tanto Giove, Saturno e Plutone opposti potrebbero rallentare la riuscita di un progetto, creare divergenze di vedute coi capi e colleghi, o costringervi ad avere a che fare con qualche carognone: cercate di mediare, datevi (e date) delle scadenze precise. In questo modo riuscirete probabilmente a pilotare in modo più efficace il vostro destino lavorativo.

I soldi nel 2020 per i Cancro

Giove e Plutone, ovvero il gatto e la volpe. Fate attenzione a questi due manigoldi celesti che potrebbero condurvi verso investimenti non molto furbi o rendervi poco abili nell’amministrarvi. In ogni caso, qualche spesa straordinaria è forse da mettere in preventivo. Idem qualche “rognetta” correlata a questioni legali, coniugali o societarie.

Come andrà l’amore nel 2020 per i Cancro?

Un piccolo banco di prova con il partner forse non potrà essere evitato. Rinfocolate la passione, gli entusiasmi, la progettualità, e se il vostro rapporto ha conservato un minimo di stabilità potrebbe rifiorire. Siete single? Potreste imbattervi in persone intriganti e piacevolmente diverse da quelle che avete sempre sognato, sia per fornicar sia per accasarvi. Giove e Plutone tuttavia, suggeriscono di tenervi alla larga da situazioni sentimentali complesse..