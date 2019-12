Camilla e Carlo, la cartolina di Natale è una replica alla crisi fra William e Kate

editato in: da

La cartolina d’auguri di Carlo e Camilla è una risposta alle voci di crisi di Kate Middleton e William. La Christmas card della coppia reale è finalmente arrivata e i royal watchers sono convinti che sia la giusta replica a chi è convinto che la Famiglia Reale stia attraversando un momento di difficoltà.

Quest’anno infatti Carlo e Camilla hanno scelto un’immagine diversa dal solito. Il 71enne e la 72enne infatti hanno optato per uno scatto realizzato durante il loro viaggio a Cuba in cui sono a bordo di una MG TD nera del 1953. Il principe del Galles guida, mentre la duchessa saluta. Una foto spensierata che sembra cancellare le voci di crisi che erano circolate qualche settimana fa.

I tabloid infatti avevano parlato di un addio fra Camilla e Carlo e di un divorzio imminente. A quanto pare invece si trattava solamente di pettegolezzi privi di fondamento, gli stessi che hanno travolto di recente William e Kate Middleton. Tutta colpa di Catherine che, durante una breve intervista in tv, si è lasciata andare a un gesto di stizza nei confronti del marito, dimostrando come il rapporto fra i due sia tutt’altro che idillico.

Kate e William non hanno mai commentato i gossip sul loro matrimonio che hanno contribuito ad aumentare le tensioni che minano la Royal Family. Dallo scandalo che ha travolto il principe Andrea, all’assenza di Meghan Markle e Harry per Natale, sino al ricovero di Filippo: la Regina Elisabetta sta facendo i conti con molte difficoltà.

L’unica ancora di salvezza rimangono proprio William e Kate che rappresentano il futuro della monarchia britannica. L’immagine spensierata di Camilla e Carlo è come una boccata d’ossigeno per la Royal Family e sembra la risposta perfetta per i tabloid inglesi che da sempre parlano di crisi e addii fra le coppie della famiglia reale.