Camilla minacciata dal figlio segreto. Ma lei si dà alla danza

editato in: da

Camilla Parker Bowles ha rivelato le sue doti di ballerina, lanciandosi in una danza di gruppo con le volontarie del Cornhill Centre a Banbury, in Inghilterra.

La Duchessa di Cornovaglia con un severo completo grigio si è mostrata serena e divertita mentre eseguiva in cerchio una danza ebraica in compagnia di alcune ballerine dell’International Dance Course. A dir la verità, è nota la passione per la danza di Camilla e dunque vederla entusiasta mentre si muove al ritmo della musica non stupisce.

Quello che invece sorprende è la tranquillità e la spensieratezza della Duchessa che non sembra per nulla turbata dalle notizie che giungono dall’Australia. Come riportava qualche giorno fa il magazine New Idea, è australiano Simon Charles Dorante-Day, l’uomo che afferma di essere il figlio segreto di Carlo e Camilla. Nato nel 1966, quando lei e il Principe erano poco più che ventenni.

Dorante-Day, che da anni combatte la sua battaglia per farsi riconoscere come erede di Carlo e quindi secondo in linea di successione al trono britannico, ha ora avviato una azione legale presso l’Alta Corte di Sidney, chiedendo il test del DNA.

A giudicare dalle ultime immagini di Camilla, la minaccia di Simon non la preoccupa minimamente. O forse è una strategia per sminuire le rivendicazioni del presunto figlio, dimostrando al mondo che lei, Carlo e di conseguenza William e Kate Middleton non hanno nulla da temere. E per rafforzare questo messaggio, la Duchessa di Cornovaglia ha condiviso il video della sua danza sul profilo Twitter di Clarence House.

I commenti sono appassionati: “Camilla è favolosa”. E altri: “Adoro questa clip”. “La adoro. Sembra che sia tutto un gioco per lei, ed è felice nel farlo”.

Se Camilla è riuscita a prendere il posto di Diana al fianco di Carlo e a farsi accettare da William e Harry, certo non si farà spaventare da Dorante-Day. E intanto reagisce alla minaccia del tribunale con un bel balletto.