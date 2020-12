Distanti ma vicini: Buon Natale da tutto il mondo

editato in: da

Come l’inizio di uno spettacolo bellissimo, il sipario si alza ed ecco apparire dietro al telo rosso una nuova e inedita scenografia. Tutto intorno è inaspettatamente silenzioso, come il principio di un magico sogno a occhi aperti che ci è concesso fare solo una volta l’anno. Lo stesso nel quale ci ritroviamo tutti, senza distinzione culturali o sociali, né tantomeno di sesso o di etnia.

Ci ritroviamo seduti seduti sotto l’albero, l’anima della festa. Il re del Natale si prepara a osservare discreto il gioioso scambio dei doni, partecipando silenziosamente all’euforia di chi potrà guardarsi negli occhi e dirsi auguri. E dove non ci sono gli abbracci arrivano le videochiamate e le telefonate per ricordarci che, nonostante le distanze fisiche e sociali, ci siamo, gli uni per gli altri.

E intanto, con i pacchetti rifiniti e ultimati viene facile immaginare Babbo Natale in sella alla sua slitta, trainata dalle sue fedeli renne. Anche lui è pronto per il suo show: solcare le vie del cielo per non deludere i sogni dei bambini. E chi lo sa, se quella luce ben visibile nel cielo è proprio la stella di Natale che lo accompagna durante il suo viaggio.

E mentre la slitta vola e si allontana, gli omini pan di zenzero vengono portati in tavola e i fiocchi di neve adornano le case alla stregua dei paesaggi innevati più belli, le strade e le città del mondo si svuotano e le persone rientrano a casa nella dimensione intima e domestica, aspettando il nuovo anno, con quel barlume di speranza che solo il Natale sa dare.

Perché mai come quest’anno siamo stati così distanti ma vicini. E lo siamo ora. Così, sì accendono le luci e da tutto il mondo, per voi, arrivano gli auguri!

Gëzuar Krishtlindjet dall’Albania

Весела Коледа or Честито Рождество Христово dalla Bulgaria

Sretan Božić dalla Croazia

God jul or Glædelig jul dalla Danimarca

Vrolijk Kerstfeest dalla Germania

Merry Christmas dalla Gran Bretagna

Hyvää joulua dalla Finlandia

Καλά Χριστούγεννα dalla Grecia

Gleðileg jól dall’Islanda

Nollaig Shona Dhuit dall’Irlanda

il-Milied it-Tajjeb da Malta

God Jul dalla Norvegia

Feliz Navidad dalla Spagna

C Рождеством dalla Russia

Buon Natale da noi!!!