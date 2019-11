Bilancia 2020: oroscopo dell’anno

editato in: da

2020: Il lavoro per i Bilancia

La zampettina che Saturno porrà in orbita armoniosa fra il 2 luglio e il 18 dicembre potrebbe farvi capire che una sorta di nuova “età dell’oro” per il vostro lavoro sta delineandosi. Considerate il 2020 come un anno di transizione, da sfruttare per chiarirvi le idee e per progettare future riscosse.

I soldi nel 2020 per i Bilancia

Dal 3 aprile al 7 agosto potreste incassare, accantonare, ricevere rimborsi, sentirvi più sereni, (nonostante gli obblighi fiscali del periodo). Ma nel resto dell’anno non è da escludere che i soldi arrivino in ritardo.

Come andrà l’amore nel 2020 per i Bilancia?

Il momento più favorevole agli affari di cuore scorrerà probabilmente dal 3 aprile al 7 agosto, con Venere in orbita piccioncinosa e fornicosa: nelle coppie scorrerà miele e ambrosia; se siete singoli, la considerazione e il desiderio altrui nei vostri confronti a tratti vi stupirà, a tratti vi divertirà, ogni volta aumenterà la vostra autostima.