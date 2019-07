Belen cancella il tatuaggio dedicato a Stefano?

editato in: da

Ormai è ufficiale: Belen e Stefano De Martino si sono lasciati. La comunicazione è arrivata attraverso la stampa. Ma che qualcosa tra loro non andava, era già nell’aria da tempo. E non solo perché l’estate scorsa l’ex ballerino di Amici era stato cacciato da casa per qualche giorno. A insospettire i fan in questi giorni è stata una foto sospetta che la showgirl argentina ha postato sui suoi profili social (GUARDA LE FOTO).

Nello scatto si vede il braccio di Belen con una strana macchia. E in molti hanno pensato che la modella abbia voluto nascondere, in attesa di cancellarlo definitivamente, il tatuaggio che aveva dedicato al marito. (Ecco i trucchi per nascondere un tattoo).

Però nel selfie “incriminato” il braccio in questione è il destro, mentre il famoso tatuaggio è sul sinistro. Semplice gioco di specchi o i fan hanno preso un abbaglio?

L’unica cosa certa è che la storia d’amore tra Belen e Stefano è arrivata al capolinea.

Anche se come ha spiegato l’avvocato di lei all’Ansa:

Resteranno immutati la stima e l’affetto reciproci e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno, anche nell’interesse del figlio.

