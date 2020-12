editato in: da

Beatrice di York progetta il secondo Royal Wedding con Kate Middleton e Meghan Markle dopo il matrimonio low profile di qualche mese fa con Edoardo Mapelli Mozzi. Le nozze della nipote della Regina, primogenita di Sarah Ferguson e Andrea di York, non sono state affatto fortunate. Dopo essere state rimandate più volte, sono state celebrate lo scorso 17 luglio.

Una cerimonia piuttosto sottotono, lontana dai Royal Wedding a cui siamo abituati, con circa venti invitati e le distanze da rispettare per via dell’emergenza Coronavirus. Al suo matrimonio Beatrice ha sfoggiato un abito prestato dalla Sovrana e la tiara della regina Mary, rinunciando alla possibilità di avere un vestito da sposa tutto suo. Secondo alcune indiscrezioni diffuse dai tabloid, la giovane York starebbe progettando con Edoardo Mapelli Mozzi un secondo Royal Wedding, con molti più invitati, fra cui, ovviamente, i suoi cugini, Harry e William, accompagnati dalle rispettive mogli: Meghan Markle e Kate Middleton.

Per l’occasione, Beatrice di York starebbe già facendo preparare uno spettacolare abito da sposa, da indossare alla cerimonia. A confermarlo è stata Meadhbh McGrath, esperta di questioni reali che nel podcast radiofonico HeirHeads ha raccontato: “Beatrice ed Edoardo terranno una seconda cerimonia in cui la principessa potrà finalmente indossare l’abito che aveva in mente per il suo matrimonio”. Non è ancora chiaro quando si svolgerà il matrimonio, con molta probabilità dopo la fine dell’emergenza sanitaria e in contemporanea con il ritorno a Londra di Harry e Meghan.

Dopo aver appianato le divergenze con i Cambridge infatti i Sussex avrebbero in programma di tornare in Inghilterra per ridiscutere con la Regina i termini della Megxit. Il periodo di transizione verso la “libertà” della coppia finirà il 31 marzo, ma l’ex star di Suits e il secondogenito di Diana vorrebbero prolungare la Megxit di dodici mesi. Nei prossimi mesi dunque si riuniranno con il resto della Royal Family per alcuni eventi importanti, dal compleanno del Principe Filippo all’inaugurazione di una statua dedicata a Lady D. Nell’agenda di Meghan potrebbe esserci anche la partecipazione al secondo Royal Wedding di Beatrice con il tanto atteso faccia a faccia con Kate Middleton.