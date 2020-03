Beatrice di York annulla il ricevimento di nozze: cerimonia a rischio

editato in: da

Beatrice di York annulla il ricevimento di nozze e la cerimonia per la cugina di Harry e William è sempre più a rischio. La figlia di Sarah Ferguson qualche mese fa aveva annunciato il matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi, ma da allora l’organizzazione dell’evento ha subito numerose battute d’arresto.

Prima lo scandalo Epstein, in cui è rimasto coinvolto Andrea, figlio della Regina Elisabetta e padre di Beatrice, ha costretto la sorella di Eugenia a optare per una festa low profile. Poi l’addio di Meghan e Harry alla Royal Family, che ha portato le sorelle York a ritrovarsi oberate di impegni, nel mezzo di una guerra fra Kate Middleton e la Markle. Gli ultimi eventi hanno dato un nuovo scossone alle nozze, portando a ulteriori cambiamenti.

Il ricevimento di matrimonio, che si sarebbe dovuto tenere a Buckingham Palace, è stato annullato. La cerimonia, almeno per ora, sembra confermata e si svolgerà nella Cappella Reale di St. James’s Palace a Londra. Ad annunciare la scelta dei futuri sposi è stato un portavoce della Regina.

“La principessa Beatrice e Mr. Mapelli Mozzi non vedono l’ora di sposarsi – ha spiegato -, ma nelle circostanze attuali sono consapevoli della necessità di evitare qualsiasi inutile rischio. In linea con l’indicazione del Governo per il Regno Unito e non solo, la coppia sta rivedendo i propri piani per il 29 maggio. Sono particolarmente consapevoli dei consigli in relazione al benessere dei familiari più anziani e ai grandi raduni di persone. Pertanto il ricevimento previsto a Buckingham Palace non avrà luogo. La coppia prenderà attentamente in considerazione i consigli del governo prima di decidere se un matrimonio privato potrebbe avere luogo tra un piccolo gruppo di amici e familiari”.

Il Royal Wedding di Beatrice è uno degli eventi più attesi dell’anno. Il motivo? All’evento saranno presenti non solo Kate Middleton e William – con George, Charlotte e Louis nel ruolo di paggetti -, ma anche Meghan Markle e Harry, che qualche tempo fa si erano detti pronti a rientrare a Londra per festeggiare la giovane duchessa di York.