Beatrice di York annulla il matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi. E Kate dichiara guerra a Meghan

Beatrice di York ha deciso di annullare il matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi, mentre Kate Middleton dichiara guerra a Meghan Markle. Non c’è pace per la Royal Family, provata dall’ennesima brutta notizia: le nozze della nipote della Regina non ci saranno. L’immobiliarista italiano e la principessa si sarebbero dovuti sposare il prossimo 29 maggio 2020.

Una cerimonia che, sin dall’inizio è apparsa segnata da imprevisti e problemi. Prima Beatrice era stata costretta a rinunciare alla diretta televisiva e al giro in carrozza a causa degli scandali che avevano travolto suo padre Andrea. La Regina Elisabetta aveva chiesto alla nipote di organizzare un matrimonio più morigerato rispetto a quello della sorella Eugenia. The Queen aveva inoltre messo a disposizione i giardini di Buckingham Palace per il banchetto di nozze.

Poco dopo però la situazione era precipitata: prima l’emergenza sanitaria, poi la positività di Carlo al Coronavirus, avevano spinto Eugenia di York ad annullare il ricevimento. La coppia aveva optato per una cerimonia privata, celebrata nella Cappella di St. James’s Palace, ma il matrimonio, a quanto pare, non ci sarà. Come svela People, la figlia di Sarah Ferguson ha scelto, seppur soffrendo, di cancellare le nozze con Edoardo Mapelli Mozzi. “In questo momento non riescono a pensare al matrimonio. In futuro sì, ma in questo momento non sanno quando”, ha svelato un portavoce.

E se Beatrice di York non sta vivendo un bel periodo, anche Kate Middleton sta fronteggiando diversi problemi. Il più grande si chiama proprio Meghan Markle e la duchessa di Cambridge è decisa a risolverlo una volta per tutte. Dopo la Megxit infatti l’ex star di Suits e Harry si sono trasferiti a Los Angeles, pronti a iniziare una nuova vita, ma sembra che continueranno a pesare sulle casse di William e Kate. Il primogenito di Diana infatti, nonostante i contrasti con il fratello, avrebbe deciso di non lasciarlo solo e di pagare di tasca proprio lo stipendio per lui e la moglie.

Un vero affronto per Catherine, che si è scontrata più volte con Meghan Markle e che, ora più che mai, è distante dalla cognata. I Sussex d’altronde hanno ignorato tutte le richieste d’aiuto dei Cambridge e non hanno raggiunto Londra nemmeno quando Carlo si è ammalato di Covid-19. Un atteggiamento che avrebbe fatto infuriare Kate tanto che, come riportano i tabloid, la duchessa sarebbe pronta a dichiarare guerra a Harry e Meghan, opponendosi alla scelta di William di pagare loro lo stipendio.