Acquario 2020: oroscopo dell’anno

Ecco cosa dicono le stelle per gli Acquario secondo le previsioni di Antonio Capitani.

2020: Il lavoro per gli Acquario

Può darsi che il “grosso” dei risultati, nel 2020, lo otterrete lavorando in totale autonomia, magari per i fatti vostri, senza contare troppo sulla cooperazione altrui. Non mettetevi però in urto con chi detiene il potere, non fate i prepotenti, decidete con la testa e non col derrière, specialmente se siete nati a gennaio.

I soldi nel 2020 per gli Acquario

Sarà dal 3 aprile che il saldo bancario probabilmente vi rassicurerà di più. Perché magari guadagnerete meglio e più regolarmente. O perché condurrete in porto una vendita o un affare redditizio. Spese impreviste per la casa e per la famiglia, però, sembrano essere inevitabili…

Come andrà l’amore nel 2020 per gli Acquario?

Single scontenti? Sursum corda: Venere e Marte, dal 3 aprile, promettono di intensificare la vostra vita sociale e di propiziare un incontro specialissimo e in grado di causarvi tachicardie da cotta fulminea. In lieve flessione l’armonia di coppia dei nati nella prima decade: il dialogo sereno servirà a chiarire la vostra posizione e magari a porre rimedio al malcontento. Pressoché totale, invece, l’intesa, pure fornicatoria, con l’amato bene se siete delle altre due decadi.