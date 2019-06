Viaggiare ti fa sexy

editato in: da

Come fare la valigia: trucchi e consigli

È provato: se nel vostro profilo Facebook avete inserito i viaggi tra i vostri interessi avete più probabilità di far colpo sull’altro sesso. Di più: se siete tra coloro che amano i viaggi avventurosi in luoghi selvaggi il vostro livello di attrazione agli occhi di chi cerca l’amore raggiunge il massimo punteggio.

In ordine di attrazione, in seconda posizione troviamo chi è appassionato di viaggi lontano dalle strade battute dal turismo di massa, in posti sconosciuti e incontaminati. Il meno sexy tra i viaggiatori invece risulta chi viaggia mosso da interessi culturali.

È il risultato di un sondaggio di un’agenzia di dating australiana: più della metà degli intervistati ha dichiarato di essere in cerca di un partner che ami viaggiare: maggiore è la passione per i luoghi selvaggi, maggiore è l’attrazione suscitata nei potenziali partner.

Certo la passione per il viaggio rivela molto di noi: denota ricerca di novità e coraggio di cambiare, amore per la scoperta dell’ignoto, apertura mentale, capacità di pianificare e spesso un buon potere di acquisto. In ultima analisi, tali qualità denotano, perché no, anche una certa disponibilità a un’avventura sentimentale.

E voi, preferireste come partner un irrequieto ma fascinoso, un avventuroso viaggiatore alla Indiana Jones sempre in giro per il mondo, oppure uno stanziale habitué dell’ombrellone o del villaggio tutto compreso?