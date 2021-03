Verissimo, Maria Elena Boschi: “Voglio diventare mamma con Giulio Berruti”

editato in: da

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

Si rinnova il consueto appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il talk show della bravissima Silvia Toffanin. Anche questa settimana sono tantissimi gli ospiti che si susseguono in studio, tra i quali anche Maria Elena Boschi: l’Onorevole si racconta a tutto tondo, parlando della sua vita privata.

L’appuntamento è per sabato 27 marzo 2021 a partire dalle ore 15:30 su Canale 5, con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia – Mediaset ha infatti rinnovato il suo palinsesto togliendo l’episodio di DayDreamer, la soap opera con Can Yaman che da settimane apriva la strada a Verissimo. Nel corso della nuova puntata del talk show, Silvia Toffanin accoglie nel suo salottino la splendida Maria Elena Boschi, che per la prima volta in esclusiva a Verissimo si lascia andare a qualche confessione sulla sua storia d’amore con Giulio Berruti.

I due hanno iniziato a frequentarsi da pochi mesi, eppure la loro relazione sembra già essere molto solida: “Con lui sono molto contenta” – rivela la Boschi – “Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono“. Tra di loro va dunque tutto a gonfie vele, tuttavia è ancora presto per pensare al grande passo: “Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te”.

Maria Elena Boschi ammette in effetti di essere molto istintiva: “Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi“. Niente nozze all’orizzonte, dunque, ma l’Onorevole non nasconde il suo desiderio di maternità: “Con Giulio sogno di diventare mamma” – rivela a Verissimo – “Lo sogno da sempre. Accanto a lui viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo”.

Prima di concludere l’intervista, la Boschi affronta un tema che le sta molto a cuore. Di recente è infatti stata vittima di stalking, che l’ha portata a denunciare colui che per mesi ha cercato di spaventarla: “Ho deciso di farlo perché si era superato il limite. Una persona mi mandava delle foto per farmi capire che si trovava vicino a me, perché voleva incontrarmi. Ma la cosa che più mi ha fatto preoccupare si è verificata quando è andato da Roma in Toscana, violando le regole Covid, perché voleva conoscere i miei genitori”. E prosegue: “In questo momento non ho paura per me perché io sono tutelata. Penso alle altre donne che si sentono sole e per le quali è più difficile avere il coraggio di denunciare”.