Bella ma così magra da non sembrare più lei…

Star troppo magre per essere belle

Più volte negli ultimi tempi è salita alla ribalta per l’estrema magrezza, ma adesso sembra davvero esagerare un po’. Uno degli ultimi scatti postati sui social la ritrae in primo piano ed è difficile riconoscere in quel volto scavato Martina Colombari. Qualche fan cerca timidamente di farglielo notare e commenta:

Se posso permettermi sei diventata troppo magra …il tuo sorriso quasi non sembra lo stesso.

Qualcun altro la pungola ironicamente:

Dovresti perdere altri 5 kg.

Anche nelle foto in bikini pubblicate quest’estate si vede chiaramente il belly slot e le braccia, in più di un’immagine, sono ossute fino all’estremo. Sarà forse stata colpa del caldo, delle corse lungo il mare e delle ore passate in palestra. Speriamo però che la bella Martina metta su qualche chiletto, perché certamente ci piacerà di più!

Rosalinda Celentano è sempre stata molto magra anche prima della rottura con Simona Borioni avvenuta lo scorso novembre. Ora però la figlia del Molleggiato è davvero scheletrica. Paparazzata per le vie di Milano mentre parla animatamente con una amica, la Celentano colpisce per l’estrema magrezza, complice anche l’abbigliamento leggero. Dalla scollatura del cardigan sputano le ossa dello sterno, il décolleté è inesistente e le gambe sono due lunghi grissini. Anche il volto è scavato e tirato. E la discussione con l’amica finisce con un gesto di stizza non proprio bon ton. Probabilmente non è un buon momento per Rosalinda. Non deve essere facile superare la fine di una storia durata 4 anni. Le auguriamo che possa ritrovare al più presto la serenità e magari un nuovo amore.

Se Michelle Hunziker dice di dover perdere 18 chili accumulati durante la gravidanza, Martina Colombari dovrebbe aumentare un pochino di peso. Sempre splendida, l’ex Miss Italia ha postato un selfie sui social che la ritrae di mattina, dopo aver fatto la spesa ed essere andata in palestra. L’outfit da workout, leggings e t-shirt bianca, certo non aiuta a nascondere l’eccessiva magrezza, al contrario la esalta. La vita è strettissima, gambe braccia sono filiformi. Anche ai follower non è sfuggito che Martina è decisamente sottopeso. Qualcuno ha commentato: “Uno scheletro”, qualcun altro la invita a mangiare un piatto di pasta in più. Malgrado sia davvero magra, la Colombari è comunque bellissima e raffinata. Però, ora il tempo delle diete deve finire.

Barbara Berlusconi non è mai stata così sciupata come ora. La figlia maggiore di Veronica Lario e Silvio Berlusconi è apparsa segnata a un evento organizzato dalla Audi. Elegantissima come sempre, il suo outfit però sottolinea ancor più l’evidente perdita di peso. I pantaloni a palazzo mostrano due gambe sottilissime, la vita e il bacino sono strettissimi e la pancia è inesistente. A colpire soprattutto il viso scavato e delle evidenti borse sotto gli occhi (i metodi per togliere il gonfiore) dovute forse a una grande stanchezza. Cosa le sarà successo per sciuparsi così? Speriamo solo sia un po’ di stress per i troppi impegni e che con una vacanza possa rimettersi in forma.

L’abbiamo conosciuta nella Casa del Grande Fratello: siciliana classe 1988, Modestina Cicero si è classificata terza nella 13ma edizione del reality. Ma oggi i suoi fan sono preoccupati, colpa dell’eccessiva magrezza. Posta un autoscatto sul suo profilo Instagram, augurando buona Pasqua. Ma il tenore dei commenti è “Basta con questa dieta non ti si vede più nei vestiti”. Modestina ha perso peso e si vede. Basta mettere a confronto una foto del 2014 con una recente. Il punto vita è visibilmente ristretto, così pure le gambe, un tempo tornite e ben scolpite, appaiono oggi visibilmente secche.

Passiamo a un’altra celeb troppo magra. E’ una blogger famosissima, probabilmente la fashion blogger italiana più nota sul territorio nazionale e anche all’estero. Il suo blog è nato nel 2009 e da perfetta sconosciuta, da ragazza qualunque, oggi è una influencer di fama mondiale nella fashion industry. La sua notorietà è aumentata di anno in anno, ma in compenso il suo peso è calato sempre di più: parliamo di Chiara Ferragni, The Blonde Salad. Guardare la gallery per credere. “Sei tanto carina Chiara Ferragni, ma sarebbero le fiorentine che avresti urgente bisogno di mangiare a dover avere quello spessore, non le suole di quelle scarpe terribili”, ha scritto tempo fa Selvaggia Lucarelli.

Proseguiamo, e parliamo di un’altra celebrietes pelle e ossa Siamo abituate a vedere sui red carpet degli outfit da favola e Natalie Portman al Festival di Berlino non è da meno. Anzi, l’attrice ha dato prova di stile e raffinatezza, anche nella cura dei dettagli come lo splendido chignon elaborato e sostenuto da una treccia laterale. L’attrice è splendida se non fosse per l’eccessiva magrezza. La Portman, che ha avuto il primo figlio nel giugno del 2011, è ossuta: scapole e sterno sono sporgenti e le forme sinuose tipicamente femminili sono sparite, lato B e décolleté sono inesistenti. Persino le scarpe le stanno larghe. Forse è il caso che la bella Natalie faccia una dieta ricostituente.

Mentre a Parigi sfila l’alta moda, Heidi Klum presenta la sua nuova linea di lingerie per tutte le taglie. Ha persino voluto una modella curvy per dimostrare che si può essere attraenti anche con qualche chilo di troppo. Peccato che la super top model non metta in pratica questo principio, anzi al contrario nelle ultime foto per lanciare la sua collezione è apparsa ancora più magra. Certo Heidi ha sempre avuto un fisico e una linea invidiabili, ma il troppo stroppia. Ora è scheletrica: gambe e braccia sono sottili come grissini, le spalle sono ossute e il polso è così piccolo da sembrare quello di una bimba. Forse è il caso di dire stop alla dieta.

Perfino la Regina Elisabetta quando incontrò Angelina Jolie, si preoccupò per la sua eccessiva magrezza. Nelle ultime apparizioni l’attrice è apparsa ancor più emaciata e ossuta, se è possibile. Gambe e braccia sono esili come quelle di una bimba, le mani sono scheletriche. Anche i fan hanno lanciato l’allarme: “Che le sta succedendo?”. In fatto di magrezza non è da meno Martina Colombari che già la scorsa estate aveva scatenato le critiche postando delle foto in bikini dove era tutta pelle e ossa.

Credendo di essere più belle, in realtà fanno quasi paura quando sono così magre, come in queste foto in cui Nina Moric ha un viso scheletrico, Letizia Ortiz spalle a punta e Poppy Delevigne ginocchia al limite dell’anoressia…Letizia, Nina e Poppy magre da non copiare

La stilista Stella McCartney è finita nell’occhio del ciclone per aver postato su Instagram una modella magrissima. “Worn well”, ha scritto (“indossata bene”) ma i suoi fan si sono arrabbiati: “Questo non è saper indossare un vestito ma appendere qualcosa su delle ossa”.

Guardate voi stesse la gallery per giudicare. La modella si chiama Ji Hye Park, è sudcoreana, alta 178 cm (non è dato sapere per quanti kg). Sembra troppo magra anche a voi? Un vero peccato per questo scivolone, vista la finalità benefica del capo indossato dalla ragazza: il 15% del ricavato della vendita di questa canotta andrà al Linda McCartney Centre del Royal Liverpool University Hospital, specializzato nel trattamento dei tumori.

La lista delle “troppo magre per essere belle” è lunga. I pantaloni skinny neri, se indossati nel modo giusto, possono regalare una taglia in meno. Ma Angelina Jolie non ne ha bisogno. Anzi, il problema è l’esatto contrario, perché l’attrice è fin troppo magra. Non è la sola: si rilassa a Ischia, fa un tuffo nel mare e poi torna sul lettino. Ma in costume si vede tutto il segno delle costole, la pancia che rientra e mentre nuota il braccio è scheletrico. L’avete riconosciuta? E’ Anna Safroncik, bellissima attrice dal viso dolcissimo, che adesso rasenta davvero l’eccessiva magrezza. Speriamo che la buona cucina di Ischa la aiuti a metter su qualche chiletto…

Shorts dorati, a spasso col figlio Carlos e un amico, Nina Moric si regala un nuovo tatuaggio. Ma la cosa che appare più evidente, a parte i due occhiali da sole indossati contemporaneamente, è l’incredibile magrezza. L’ex signora Corona, essendo una modella, non è mai stata in carne. Ma oggi appare davvero eccessiva. Il volto è scavato con gli zigomi evidentissimi, le gambe sono scheletriche. Non è l’unica vip ad avere bisogno di qualche chilo in più.

Tokyo, prima del film Maleficient. La deliziosa Elle Fanning e Angelina Jolie sfilano insieme sul red carpet. Quello che balza all’occhio è la magrezza eccessiva della compagna di Brad Pitt. Angelina mostra delle braccia da horror tutte ossa, le spalle spigolose, per non parlare delle gambe scheletriche. L’unica parte del vestito che riempie è il seno, che si è rifatta lo scorso anno in seguito alla mastectomia preventiva alla cui si è sottoposto.

Per l’ex Miss Italia Michela Rocco di Torrepadula l’ultimo anno non è stato uno dei momenti più felici. Con Enrico Mentana, suo marito nonché padre dei suoi figli, le cose non procedono per il meglio dato che il direttore del Tg La7 avrebbe abbandonato il tetto coniugale per vivere una nuova relazione che, stando ai tweet della Rocco, sarebbe una collega giornalista. Le conseguenze di questa situazioni sono tangibili: Michela appare sempre più magra e il viso si mostra più scavato del normale.