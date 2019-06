Trooping the Colour: Kate conquista tutti con i figli e Meghan lascia a casa Archie

editato in: da

Trooping the Colour: Kate brilla con Louis, Meghan in pubblico dopo il parto

A Londra va in scena il Trooping the Colour e tutti gli occhi sono puntati su Kate Middleton e Meghan Markle, grandi protagoniste dell’evento.

Prima nemiche, poi amiche, le duchesse sono arrivate insieme ai Buckingham Palace per festeggiare il compleanno della Regina, percorrendo le vie della città sulla stessa carrozza. Sorridenti e bellissime, con look impeccabili, le cognate hanno lasciato tutti senza fiato e non hanno deluso le aspettative. Da sempre il Trooping the Colour è l’occasione per vedere tutta la Royal Family riunita e ancora una volta i sudditi sono stati accontentati.

Sulla mitica balconata che ha visto sfilare Lady D con William e Harry bambini, quest’anno sono saliti tutti i baby reale. Primo fra tutti George, che ha regalato al pubblico il suo mitico broncio, accompagnato da Charlotte che, sempre più simile a nonna Diana, è apparsa elegante e impeccabile. Il vero protagonista della giornata però è stato Louis che fra le braccia di mamma Kate si è divertito a salutare la folla, vestito con un completino identico a quello del fratello maggiore.

Occhi puntati anche su Meghan Markle, alla sua prima uscita pubblica dopo il parto. Lo scorso 6 maggio la duchessa di Sussex ha dato alla luce il piccolo Archie ed erano mesi che non appariva ad un evento. Ancora una volta l’ex star di Hollywood ha colpito nel segno: look total blue e poco trucco, ma non è riuscita ad oscurare Kate Middleton.

La duchessa di Cambridge è apparsa in splendida forma, fasciata in un abito di Alexander McQueen giallo pastello, con i capelli raccolti e un grande cappello, sempre pronta a sorridere. Sulla balconata, in prima fila, Kate si è divertita a giocare con i suoi bambini, ha ammirato il volo degli aerei della RAF e ha scherzato con William.

Il regalo più bello ricevuto dalla Regina? Per i suoi 93 anni The Queen ha ottenuto ciò che desiderava di più: la pace fra Kate Middleton e Meghan Markle che sono apparse nuovamente affiatate e serene dopo le voci di tensioni. Secondo le ultime indiscrezioni la duchessa di Sussex, da sempre considerata la più ribelle fra le due, avrebbe deciso di deporre le armi per il bene della Royal Family.