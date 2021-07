Tokyo 2020, Jill Biden tifosa vera: il look è un omaggio al Team USA

Sono stati molti gli impegni ufficiali ai quali Jill Biden ha dovuto presenziare in questi giorni, nel suo primo viaggio istituzionale senza il marito Joe. La First Lady è volata a Tokyo per l'apertura delle Olimpiadi 2020, e nonostante i vari appuntamenti fissati nella sua agenda ha trovato il tempo per godersi qualche gara della squadra del suo Paese . Rivelandosi, tra l'altro, una vera tifosa.

Jill Biden ha guidato la delegazione presidenziale USA in Giappone, in occasione dei Giochi Olimpici del 2020. Oltre ad aver partecipato alla cerimonia inaugurale, la First Lady - per la prima volta da sola - ha tenuto un incontro con l'imperatore giapponese Naruhito e con il Primo Ministro Yoshihide Suga, presso il Palazzo di Akasaka. Per i suoi meeting ufficiali, la Biden si è mostrata impeccabile come al suo solito, optando per outfit estremamente formali.

Ma nei ritagli di tempo ha scelto di partecipare ad alcune delle competizioni degli Stati Uniti, per sostenere le squadre del suo Paese. E in queste occasioni, Jill Biden ha sfoggiato un look decisamente diverso da quelli ai quali ci ha abituati. La First Lady è stata fotografata dapprima sulle tribune dell'Aomi Urban Sports Park, per assistere alla partita di basket femminile tra USA e Francia, assieme a Macron. In un secondo momento si è diretta sugli spalti dell'Aquatics Center per fare il tifo durante le batterie di qualificazione del team di nuoto americano.

Da grande sostenitrice dello sport targato USA, la moglie di Joe Biden ha optato per un outfit davvero azzeccato. Si è infatti mostrata con la divisa ufficiale del Team statunitense: blazer blu e pantaloni bianchi firmati Ralph Lauren, t-shirt con stampa della bandiera a stelle e strisce e mascherina con il suo nome (oltre ad un piccolo vessillo USA). Una tifosa d'eccellenza, che ha esultato per le vittorie riportate dalle ragazze del team di basket alle quali, subito dopo la fine del match, si è avvicinata e ha annunciato: "Congratulazioni, siamo molto orgogliosi di voi".

Nel corso del suo breve viaggio in Giappone, la First Lady ha avuto davvero molte occasioni per presentarsi in pubblico. Tra gli altri eventi ai quali ha assistito, c'è stata anche la gara di calcio femminile, nella quale gli Stati Uniti hanno battuto la Nuova Zelanda.