Stéphanie di Monaco come Carolina: si mostra senza trucco e non teme il tempo che passa

Carolina di Monaco, la scelta di mostrare i capelli grigi

Il tempo passa e non fa paura alle sorelle reali monegasche. Prima è stato il turno di Carolina di Monaco, che alla Festa Nazionale del principato si è mostrata senza paura con dei fili d’argento tra i capelli, ora è Stephanie a dare una lezione di stile e a non temere le rughe.

Durante un collegamento televisivo con il canale Monaco Info, in occasione della Giornata Mondiale contro L’AIDS, la principessa Stéphanie ha scelto di apparire in video senza artifici e totalmente al naturale.

Stéphanie di Monaco ha compiuto il primo febbraio 55 anni, ha tre figli (Camille Gottlieb, Louis Ducruet e Pauline Ducruet, ex tuffatrice e ora lanciata nel mondo della moda come stilista), e due matrimoni alle spalle: il primo con Daniel Ducruet, terminato nel 1996, e il secondo con Adans Lopez Peres, terminato nel 2004.

La principessa è diventata un’icona di stile a partire dai gloriosi anni ‘80, quando ogni suo look occupava le pagine dei giornali. Stéphanie teneva impegnati i paparazzi di tutto il mondo con la sua smodata passione per la moda e il denim (dal 1986 si occupa personalmente della sua boutique specializzata in jeans), e gli scandali legati alla sua vita sentimentale: il primo marito fu pizzicato proprio dai fotografi mentre la tradiva.

Stéphanie, quattordicesima in linea di successione al trono di Monaco e sorella minore di Carolina e del principe Alberto, è stata definita per anni la “ribelle” di casa. La principessa questa volta ha deciso di apparire in tv con i capelli raccolti e totalmente struccata, lanciando un messaggio chiaro e forte agli spettatori di tutto il mondo: il tempo passa per tutte, basta saperlo indossare con stile e consapevolezza.

Carolina e Stéphanie sono figlie dell’indimenticabile Grace Kelly, la cui eleganza e mito sono intramontabili, e nonostante il tempo passi riescono ancora a catturare l’attenzione grazie al loro garbo e il loro aspetto. Da sempre bellissime, le sorelle di Monaco hanno evidentemente scelto di abbracciare i segni del tempo senza combattere inutilmente e senza timore, rinunciando con orgoglio a servirsi di quelle armi “a doppio taglio” e spesso abusate, come bisturi e ritocchini.