Statua Diana, Kate Middleton snobba Harry ma scrive a Meghan Markle

Lady Diana, la vita e la morte della Principessa del Popolo

Il primo luglio 2021, nel giorno del sessantesimo compleanno di Lady Diana, William e Harry inaugurano nei giardini di Kensington Palace la statua dedicata alla madre. Ma Kate Middleton, come la Regina Elisabetta, non è presente alla cerimonia.

Sua Maestà è assente giustificata e per più di un buon motivo. Da un lato gli impegni di Corte, infatti la Regina è partita per la Scozia con la Principessa Anna per la tradizionale settimana di Holyrood, dall’altro la sua partecipazione all’evento poteva risultare “scomoda”, dando all’inaugurazione un carattere troppo istituzionale.

Ma l’assenza di Kate Middleton è più difficile da comprendere. Come è noto, lei da sempre è molto legata a Harry. Anche in piena crisi, ha cercato di sostenerlo, trovando il modo di farlo riavvicinare a suo marito William, come era capitato durante i funerali del Principe Filippo.

Il Palazzo ha giustificato la mancata presenza di Kate alla cerimonia affermando che a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, è stato necessario ridurre il numero degli invitati. Quindi, la Duchessa di Cambridge si sarebbe sacrificata per permettere a qualche altro ospite di partecipare.

Secondo quanto riporta l’Express, Lady Middleton avrebbe già ammirato la statua di Diana insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis, privatamente.

Sempre stando ai media britannici, tra William e Harry ci sarebbe un tacito accordo per mettere da parte le ostilità e rendere omaggio a Lady Diana uniti e solidali. I due fratelli hanno già preso contatto tra loro prima della cerimonia, anche grazie alla vittoria dell’Inghilterra sulla Germania agli Euro 2020, partita cui i Duchi di Cambridge hanno assistito allo stadio insieme a George e dove Kate ha sfoggiato uno splendido blazer rosso.

Il Conte Spencer, fratello di Diana e zio di William e Harry, ha dichiarato che questa cerimonia particolarmente significativa potrà aiutare i due Principi a conciliarsi. L’eredità e il ricordo della madre scomparsa nel 1997 farà da collante tra i fratelli che sono ai ferri corti dopo le accuse di Harry e Meghan contro la Famiglia Reale.

Malgrado l’assenza di Kate Middleton alla cerimonia di svelamento che è prevista per le 14.00, ora di Londra, quindi le 15 in Italia, la Duchessa di Cambridge ha scritto diversi messaggi a Meghan Markle. Dopo la nascita di Lilibet, la Duchessa di Cambridge ha cercato di contattare più spesso la cognata nel tentativo di ammorbidire i rapporti, in una strategia condivisa da Palazzo per cercare di stemperare le tensioni.