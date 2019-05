Vip in palestra. Non indovinerete mai di chi sono queste bellissime gambe…

editato in: da

Star in palestra: duri allenamenti per essere in forma

Cross Fit, Krav Maga, Pilates, Gyrotonic. Sono questi i segreti della forma delle celebs. Come loro stesse documentano quotidianamente sui social, postando foto e video dei loro allenamenti.

Come la bellissima Pamela Prati, 56 anni e non sentirli! Ha postato sul suo profilo Instagram sue immagini in palestra, con un fisico invidiabile. Gambe da urlo e tonicissime, che farebbero invidia a una ventenne! Quale sarà il segreto della sua forma? I suoi segreti li ha recentemente confessati a Chi: “I miei geni sardi contano” ha spiegato “E poi qualche piccolo accorgimento: niente ascensore, meglio fare le scale a piedi. E camminare molto”. Sono d’accordo i fan che ogni giorno si deliziano davanti ai suoi scatti social.

Nella foto postata su Instagram una vip si è ritratta in abbigliamento da allenamento: braccia muscolose al punto giusto, pancia piatta, addominali, gambe toniche. Riuscite a riconoscere chi è? Si tratta di Emma Marrone. Se qualche tempo fa la cantante ha confessato di aver preso qualche chilo, adesso ha deciso di rimettersi in forma. E ci è riuscita perfettamente. Mettendo a confronto gli scatti della trasmissione Amici cui sta partecipando ora a capo della squadra dei Bianchi contro i Blu di Elisa con le immagini del Festival di Sanremo, la trasformazione è evidente. Emma è quasi la metà. Speriamo riveli i segreti del suo successo…

Se Belen rassoda glutei e tonifica i muscoli grazie al Cross Fit ((attività di rafforzamento muscolare che prevede corsa, vogatore, salto della corda, arrampicata e spostamento di carichi pesanti velocemente e per lunghe distanze), Elisabetta Canalis è da tempo fan del Krav Maga,sistema di combattimento ravvicinato e autodifesa di origine israeliana. Elena Santarelli invece si è appassionata al Gyrotonic, disciplina che si basa sui principi chiave dello yoga, della danza, del nuoto e delle arti marziali. Oltre a esercitarsi quotidianamente con il Pilates

E fan del Pilates sono, oltre a Madonna che è stata forse la prima grande sostenitrice, Lady Gaga, Vanessa Hudgens, Gwyneth Paltrow.

Lady Gaga pratica quotidianamente anche lo Yoga.

Alessia Marcuzzi è una donna dalle mille risorse: presentatrice di successo, fashion blogger (è tra le prime 100 più influenti al mondo), mamma… E soprattutto ha un fisico da invidia. Qualche giorno fa lei stessa ha rivelato il segreto della sua forma, postando su Instagram una sua foto mentre fa yoga. La posizione è complicata e per eseguirla bisogna essere dotati di gambe lunghe e snodate come le sue. La Pinella come Madonna.



Tutt’altro allenamento per Federica Fontana che preferisce un lavoro più duro: 5 chilometri di corsa appena sveglia e poi via in palestra per addominali, squat e affondi. Complimenti per la resistenza e l’energia.

Per Simona Ventura, fitness e benessere sono diventati materia su cui lavorare in funzione della sua web tv. La conduttrice, che da tempo ha intrapreso una nuova avventura su questo mezzo, ha deciso di mostrare i benefici del lavoro. Era da un mese che Guendalina Canessa disertava la palestra, troppo impegnata a portare la figlia al parco e a uscire col nuovo boyfriend, inscenando show osé. Al suo rientro, non è mancata la sfida col suo personal trainer a colpi di addominali e pancia piatta. Uno scatto da invidia. Anche se per avere un girovita di quel tipo non bastano gli esercizi tonificanti, occorre seguire una dieta specifica. Per evitare imbarazzanti gonfiori, bisogna dire basta a dolcificanti, bevande gassate, alimenti lievitati primo fra tutti il pane.

Non sembra molto felice dell’allenamento Belen Rodriguez. Tanto che commenta, sul suo profilo Instagram: “Ahahah!!!! Voglio morireeeeeeee!!!!! #basta #stop”. Sempre bella, si mantiene in forma e non perde occasione di darne testimonianza sui suoi profili social. Dunque è questo il suo segreto di bellezza, non soltanto i doni di Madre Natura ma anche tanto, sfiancante allenamento. Insomma, tanta bellezza non è gratuita!

E’ ora di rimettersi in forma: le star lo sanno bene. Alena Seredova si sottopone a un duro allenamento senza perdere il sorriso. La modella che se la spassa a Miami coi figli senza Buffon è raggiante più che mai. La lontananza da Gigi non le pesa, anzi sembra quasi una liberazione.

Questo infatti è il periodo dell’anno in cui la remise en forme prende piede. E la cosa vale anche per le nostre celebrities.

Prendiamo Elena Santarelli, qualche giorno fa aveva postato una foto mentre faceva stretching poco convinta, ma ha subito rimediato per la gioia dei fan mentre è alle prese con esercizi estenuanti. O Elisabetta Gregoraci, che si allena con costanza. O Federica Nargi, passata dal bancone di Striscia alla conduzione e al teatro. Le showgirl nostrane con fatica smaltiscono qualche sgarro con l’aiuto di personal trainer e il dspendi di molta fatica fisica.

La modella Adriana Lima, in versione senza trucco, scolpisce il fisico con la palla fitness, attrezzo amato anche da Anna Tatangelo. Belen e Barbara D’Urso si danno al pilates. L’ex Velina bionda Maddalena Corvaglia preferisce una disciplina decisamente più strong: come la sua collega e amica Elisabetta Canalis, pratica il Krav Maga, un combattimento di autodifesa nato in Israele. Sfoglia la gallery e scopri cosa fanno le celebrities per avere una forma fisica invidiabile.