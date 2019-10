Solo così puoi vivere serenamente, con l’onestà

editato in: da

Non si può sempre dire la verità, sarebbe invivibile, ma si può essere oneste ed è quello che conta. Onestà e coerenza. La sincerità assoluta è un gran bell’ideale ma, pensateci, come sarebbe se ognuno di noi dicesse davvero quello che pensa?

Purtroppo non ci è concesso dire la verità in ogni circostanza e sono davvero pochi coloro che possono permetterselo, sono le persone stupide o quelle molto ricche. Noi possiamo ambire ad essere coerenti, con noi stesse e con gli altri.

L’onestà fa davvero la differenza. Se ci comportiamo onestamente non abbiamo nulla di cui temere e da nascondere, e possiamo esporre più facilmente il nostro punto di vista, comportandoci di conseguenza. Senza i famosi scheletri nell’armadio che impediscono di dire e agire nel modo migliore.

Secondo uno studio condotto dalla University of Notre Dame degli Stati Uniti, le persone oneste e che dicono la verità godono di ottima salute. Essere oneste, infatti, ci consente di stare bene con il mondo e vivere con serenità, senza avere la coscienza sporca o i sensi di colpa.

L’onestà fa bene in primis a noi, ci dona la pace interiore e ci aiuta a vivere con naturalezza. Certo, questo non vuol dire che potremo sempre essere oneste e coerenti. La vita non è un film, dove è tutto bianco o tutto nero. Nella vita ci sono le sfumature, e quindi esiste anche il grigio con le sue gradazioni.

Essere oneste è una scelta ma non vuol dire essere sempre sincere. L’onestà è il modo migliore per vivere una vita in cui non si è costrette a mostrare una faccia che non ci appartiene. Siamo sottoposte a situazioni stressanti e a giornate frenetiche continuamente, ma non per questo dobbiamo cambiare chi siamo realmente per trasformarci in persone che non vogliamo essere e che non incarnano i nostri valori.

Quando sbagliate, ad esempio, cercate sempre di capire i vostri errori e di ammettere la realtà dei fatti senza scaricare colpe o trovare milioni di scuse. Ammettere i propri errori è una dimostrazione di onestà. Sia nei confronti della nostra persona che di quella ferita.

La vita è una grande avventura, solo se la viviamo onestamente possiamo essere davvero felici.