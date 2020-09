Sofia di Svezia, la Principessa che ce l’ha fatta al contrario di Meghan Markle

editato in: da

L’8 gennaio 2020, per la Corona Inglese si è aperta una delle fasi più critiche degli ultimi anni. Quel giorno, infatti, Harry e Meghan Markle hanno annunciato la loro intenzione di dire addio allo status di membri senior della Famiglia Reale. Se Meghan Markle non è riuscita ad adattarsi alla vita di Corte – c’è chi dice che fosse totalmente impreparata – un’altra Principessa ce l’ha fatta: stiamo parlando di Sofia di Svezia.

La moglie del Principe Carlo Filippo, quarto in linea di successione sul trono svedese, ha un passato che la accomuna – almeno in parte – alla Duchessa di Sussex, ma un presente decisamente diverso. La Principessa Sofia, complici la sua fresca bellezza e un fascino magnetico, ha iniziato a lavorare come modella quando era ancora molto giovane, e la sua vita scorreva come quella di milioni di altre ragazze in tutto il mondo. Divenuta famosa per alcuni servizi fotografici, nel 2005 è approdata in televisione grazie al reality show Paradise Hotel, dove ha ottenuto grande notorietà.

Solo alcuni anni dopo il suo nome è stato accostato a quello del Principe Carlo Filippo, secondogenito ed unico figlio maschio del re Carlo XVI Gustavo di Svezia. Nel 2010 i due hanno cominciato a frequentarsi, e la stampa svedese non è certo stata sempre schierata dalla parte di Sofia. Tuttavia, lei non si è mai lasciata intimidire: quando, nel 2015, ha percorso la navata della Cappella del Palazzo Reale di Stoccolma, convolando a nozze con Carlo Filippo, sapeva già che la sua vita non sarebbe stata tutta rose e fiori.

Tuttavia, la Principessa Sofia non ha mai pensato di abbandonare il suo ruolo e lasciarsi alle spalle la Famiglia Reale, come invece è accaduto qualche mese fa a Kensington Palace. Meghan Markle, anch’essa con una carriera nel mondo dello spettacolo, non è riuscita ad ambientarsi davvero a Corte, tanto da aver fatto i bagagli assieme a suo marito Harry trasferendosi oltreoceano.

Una decisione, quella della Duchessa di Sussex, che è stata a lungo criticata. Sofia, nel corso di un documentario sulla sua famiglia intitolato Princess Sofia: Project Playground, ha rivelato di aver trascorso “anni burrascosi” in seguito al suo matrimonio con il Principe Carlo Filippo, ma di non aver mai preso in considerazione la possibilità di dare le dimissioni dalla Famiglia Reale. “Penso di aver trovato un equilibrio fantastico” – ha concluso la Principessa di Svezia, oggi serena nel suo ruolo a Corte.