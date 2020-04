Le sigle dei cartoni che ci fanno tornare bambine. La vostra playlist

editato in: da

Chiudere gli occhi e alzare il volume, portare la mente a momenti lontani, spensierati e felici. Vi ricordate di quando eravate bambine e di quelle canzoni cantate a squarciagola? Poco importavano i testi non imparati a memoria e le parole inventate. A noi piacevano così.

E chi può dimenticarli quei brani dei nostri cartoni preferiti. Noi, davanti alla televisione sul divano che cercavamo di impararle a memoria. Momenti belli e gioiosi trascorsi all’interno della nostra casa che a quell’epoca ci sembrava così grande. Noi che aspettavamo curiose di scoprire cosa sarebbe successo nel prossimo episodio.

E quando il pomeriggio arrivava eccoci pronte sul grande divano o sedute per terra a gambe incrociate, insieme a mamma o alle nostre sorelle, a guardare il nostro cartone preferito. E voi, ricordate i vostri?

Abbiamo creato una playlist per voi, chiedendovi quali fossero le vostre canzoni del cuore sulla nostra pagina Facebook, per riportarvi (e riportarci) a quei momenti così belli che grazie alla musica possiamo rivivere perché quei ricordi sono conservati nella nostra mente e nel cuore, momenti felici, forse i più belli e spensierati della nostra vita. Così, ancora una volta, sarà la musica a renderci felici e farci perdere nei ricordi più belli che abbiamo, i nostri.

Perché la nostra memoria non ha mai dimenticato Heidi o Sailor Moon, paladina di un mondo lontano in cui tutte ci siamo identificate almeno una volta nella vita. E non solo per il coraggio mostrato dalle protagoniste del cartone, ma anche per la romantica storia tra Bunny e Milord. Ve la ricordate?

E poi ancora la magia delle due sorelle Terry e Maggie e quella di È quasi magia Jhonny, loro sì che ci hanno fatto sognare, così come le avventure di Mila e Shiro che ci facevano sognare di diventare un giorno delle grandi pallavoliste, urlando quando schiacciavamo durante l’ora di ginnastica a scuola facendoci conoscere e amare lo sport.

E quante di voi hanno sognato da bambine di fare le cantanti? Siamo certe che un po’ di merito va anche a lei, la bellissima e scintillante Jem che ci ha tenuto compagnia con i suoi tentativi di fare successo nel mondo della musica.

Cartoni che ci hanno fatto vivere mille storie, che non hanno messo limiti alla nostra fantasia. Che ci hanno fatto immaginare di essere pallavoliste, paladine con poteri magici, cantanti e streghe. Che ci hanno fatto scoprire il romanticismo di quelle storie d’amore in cui ritrovavamo i nostri piccoli problemi di cuore, destinate ad esistere e a resistere anche contro tutto e tutti, facendoci piangere e sospirare.

Questi sono i cartoni animati che ci hanno fatto sognare di essere chi volevamo senza alcun limite. Vi va di rivivere quelle emozioni di gioia e spensieratezza insieme? Mettetevi comode e alzate il volume, questa playlist è tutta per voi!