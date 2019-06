Videomessaggio di Garko: “La mia vera faccia è questa”

Dopo l’intervista rilasciata a Repubblica, in cui Gabriel Garkoreplicava alle accuse di essersi rifatto, arriva una ulteriore smentita da parte dell’attore. Attraverso un video messaggio mandato in onda durante la stessa Arena di Massimo Giletti, da cui era partita tutta la querelle.

Gabriel aveva già replicato la scorsa settimana, all’indomani della polemica scoppiate in rete, con una lunga intervista rilasciata a Repubblica.

Gabriel aveva minacciato anche querele:

Quando vieni attaccato così pesantemente il leone in gabbia deve uscire e sbranare qualcuno. In tv non stavo benissimo, Ma quello che è successo dopo è incredibile. Mi ha fatto rendere conto di un realtà a cui non volevo credere, Giletti mi ha ospitato perché qualcuno aveva scritto che sono l’ultimo divo in Italia e non è vero. Quello che è successo mi ha dato la conferma che lo sono. Come ho reagito? Male. È stato tutto gratuito, c’è gente seduta davanti a un computer e scrive qualunque cosa, io ci metto la faccia.