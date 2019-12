“Meghan Markle trattata come me ai tempi di Diana”: Sarah Ferguson si sfoga

editato in: da

Nel corso di un’intervista rilasciata a Vogue Arabia, Sarah Ferguson, Duchessa di York ed ex moglie del Principe Andrea, ha rilasciato dichiarazioni importanti su Meghan Markle. La madre di Beatrice ed Eugenia ha definito la Duchessa di Sussex “moderna e favolosa”, ammettendo anche di provare empatia per lei ed esprimendo un’opinione negativa in merito alla rappresentazione che i media forniscono della sua figura.

Quando il giornalista della celebre testata le ha chiesto se avesse qualche consiglio da dare alla moglie di Harry, la donna che nel 1986 ha sposato il penultimo figlio della Regina Elisabetta – e che si è recentemente espressa in difesa dell’ex consorte coinvolto nello scandalo Epstein – ha replicato che tende a non darne, facendo presente di essere stata nei panni di Meghan in passato e di esserlo anche oggi.

La Duchessa di York – finita negli scorsi anni al centro di diversi scandali tanto da essere considerata persona poco gradita a Corte e da non ricevere l’invito al Royal Wedding di William e Kate nel 2011 – ha dichiarato di odiare il bullismo e si è detta dispiaciuta per il dolore che Harry e Meghan devono affrontare in quanto ci è passata.

Fergie ha altresì specificato di essere spesso vittima del sensazionalismo dei tabloid. Ha inoltre citato la figlia Beatrice che, a quanto pare, sarebbe solita definire la madre “la persona più fraintesa del mondo”. La Duchessa di York, che ha spento 60 candeline lo scorso 15 ottobre, ha quindi associato i suoi travagliati trascorsi con i Royals alle difficoltà che Meghan Markle, fin da subito lontana dal protocollo, sta attraversando nella gestione dei rapporti con la stampa e con gli altri membri di The Firm.

Come poco fa ricordato, l’ingresso ufficiale di Fergie nella Famiglia Reale britannica risale al 1986, anno del matrimonio con Andrea (i due hanno divorziato nel 1996). Sarah Ferguson ha dovuto fin da subito fare i conti con il disprezzo della Principessa Anna, l’unica figlia femmina di Elisabetta e Filippo.

Secondo quanto rivelato da David Leigh, biografo reale, la sorella minore di Carlo durante un pranzo di famiglia avrebbe ridotto in lacrime la cognata definendola un’estranea e chiedendo successivamente scusa solo perché costretta da Andrea.