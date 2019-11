Remembrance day: Kate e Meghan si ignorano, William e Harry sempre più distanti

editato in: da

Remembrance day: Meghan raggiante, Kate sottotono. E spunta un pancino sospetto

Era da molto tempo che William, Kate, Harry e Meghan non si avvistavano insieme in un evento ufficiale. E, dopo le dichiarazioni del duca di Sussex, che ha ammesso l’esistenza di una tensione tra lui e il fratello in un’intervista rilasciata per un documentario, in molti erano curiosi di vedere cosa sarebbe successo in occasione del Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall, a cui la royal family ha partecipato al gran completo.

I primi ad arrivare sono stati di duchi di Cambridge: William in completo blu e con le medaglie militari appuntate al petto, e Kate in un abito longuette della stessa tinta, semplice ma elegante, completato da un paio di decolletè nere. La duchessa di Cambridge è arrivata sotto braccio al marito, sfoggiando uno dei suoi migliori sorrisi ufficiali, ma nel corso della serata, è stata meno impeccabile del solito, dando qualche segno di insofferenza, dovuto forse alla stanchezza.

Di tutt’altro umore è apparsa la cognata. Meghan Markle è arrivata alla Royal Albert Hall sotto un leggera pioggia, a fianco del marito – anche lui, come il fratello, in completo blu e con medaglie in vista – ed è apparsa semplicemente radiosa. Vestita con un elegante abito nero a gonna ampia, vita alta e scollo a V che valorizzava le sue forme, la duchessa di Sussex ha rubato la scena alla cognata, sfoggiando sorrisi e fascino. E a qualcuno non è sfuggito il suo continuo sfiorarsi il pancino che, per i fan più sognatori, potrebbe essere un gesto rivelatore del motivo del suo sorriso smagliante: che sia in arrivo un fratellino per Archie?

Sia i Cambridge che i Sussex hanno seguito la serata dal box reale, con i membri più stretti della royal family, ma la distanza che li separava sullo spalto d’onore dedicato alla regina e alla sua famiglia, è sembrata non solo fisica, ma anche metaforica. Uno specchio della situazione che, per stessa ammissione di uno di loro, stanno vivendo quelli che una volta venivano chiamati i ‘fab 4’.

L’ammissione, forse troppo candida di Harry, su una freddezza di rapporti tra la sua famiglia e quella del fratello, (e quindi, di riflesso anche tra le loro mogli, Meghan e Kate), ha creato inevitabilmente malumori a palazzo, dove vige la regola che i panni sporchi si lavano in famiglia. Anche perché spesso, le faide sono solo presunte, e montate ad arte dalla famelica stampa popolare britannica. A guardarli però, insieme ma divisi, vicini ma distanti, raggianti e sereni gli uni, più stanchi e nervosi gli altri, viene da pensare che la ‘crepa’ tra loro, non faccia che allargarsi.