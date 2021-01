La Regina è stata vaccinata. I Windsor fanno la storia senza Meghan e Harry

editato in: da

La Regina Elisabetta si è vaccinata contro il Covid insieme al suo consorte, il Principe Filippo. La notizia è stata diffusa da Buckingham Palace confermando quanto la coppia aveva preannunciato. Fonti vicino ai Reali hanno rivelato che la Regina e il Principe di Edimburgo hanno ricevuto la prima dose dal medico di famiglia, direttamente al Castello di Windsor.

È stata la stessa Sovrana a chiedere la diffusione della notizia, un modo per far sentire la propria vicinanza ai sudditi e per essere un buon esempio. Non solo parole ma anche fatti, come del resto Elisabetta II ha sempre fatto. Lei 94 anni, lui 99, rientrano tra il primo milione e mezzo di persone che nel Regno Unito hanno già ricevuto il vaccino. Chi ha superato gli 80 anni ha l’assoluta priorità in questa importante operazione ma la Regina ha atteso il proprio turno, senza usufruire di alcun favoritismo rispetto al resto della popolazione.

Così la famiglia Windsor, rappresentata da oltre 67 anni dalla Regina Elisabetta, diventa protagonista di un’ulteriore pagina di storia. Non solo la Sovrana e Filippo, ma anche William e Kate hanno fatto e continuano a far la propria parte prestando il proprio volto e impegnandosi in prima persona nella lotta alla pandemia. Basti pensare al “Thanks Tour” che i Duchi di Cambridge hanno organizzato nel dicembre 2020, un lungo viaggio in treno tra Inghilterra, Scozia e Galles volto a ringraziare chi lotta ogni giorno per l’emergenza sanitaria. William e Kate hanno incontrato medici, operatori sanitari ma anche volontari, insegnanti e studenti dimostrando ancora una volta un profondo senso del dovere, umanità e impegno.

Diverse generazioni della famiglia Windsor con un unico comune denominatore. Un pezzo di storia di cui però si è privato il Principe Harry, che ormai vive negli USA insieme alla moglie Meghan Markle e al figlio Archie. Il “divorzio” tra Harry e la sua famiglia è stato un duro colpo non solo per la Regina, ma anche per gli inglesi. E non è difficile pensare che sia comune un certo rimpianto per tutto ciò che il figlio di Lady Diana avrebbe potuto fare durante l’emergenza per il Regno Unito. Harry, che ha in comune con la madre proprio l’innato carisma e la capacità di conquistare il cuore delle persone, cosa già dimostrata durante il servizio militare. Un’occasione persa per il Principe, che ha scelto di proseguire con la propria vita insieme a Meghan e Archie lontano dai palazzi e dai doveri reali.