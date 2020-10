La Regina Elisabetta torna in pubblico dopo 7 mesi con William. Ed è subito polemica

editato in: da

Regina Elisabetta, look rosa e senza mascherina

La Regina Elisabetta, 94 anni, partecipa al primo evento pubblico dopo 7 mesi di isolamento. Al suo fianco ha voluto William, senza Kate Middleton, destinato a succederle sul trono. Ma la prima apparizione della Sovrana scatena le polemiche. Lei e il nipote non indossano la mascherina, come tutto il loro entourage.

Il Duca di Cambridge ha raggiunto l’augusta nonna presso il Defense Science and Technology Laboratory (Dstl) a Porton Down vicino a Salisbury per incontrare gli scienziati impegnati nella ricerca contro il Covid-19. È la prima volta, da 7 mesi, che la Regina si è avventurata fuori dalle sue residenze e che ha incontrato altre persone che non fossero del suo staff.

Elisabetta è arrivata all’istituto in elicottero, mentre William in auto. Prima di oggi la Regina aveva svolto solo due impegni, entrambi al Castello di Windsor, tra i quali aveva assistito a un mini Trooping the Colour, la tradizionale parata che ogni anno viene organizzata per il suo compleanno.

Elisabetta è apparsa in ottima forma, forse un po’ dimagrita, e sempre elegantissima. Ha infatti indossato uno dei suoi famosi look monocolore, rosa confetto, con accessori neri. Tutti hanno potuto notare il rossetto fucsia, in tinta perfetta col resto dell’outfit, perché la Sovrana, come William e il resto delle persone coinvolte nell’evento, ha deciso di non indossare la mascherina. Certo, tutti hanno mantenuto le distanze di sicurezza. Ma la decisione di non utilizzare la mascherina ha suscitato non poche polemiche e da molti è stata considerata un passo falso di Sua Maestà, anche perché parte della cerimonia si è svolta al chiuso.

In realtà, come riporta il Daily Mail, tutte le 48 persone presenti sono state sottoposte al test prima di venire in contatto con Elisabetta. Malgrado ciò, ha creato stupore l’assenza della mascherina, sebbene in altre occasioni William ad esempio l’avesse indossata. Anche sua moglie Kate Middleton la porta sempre durante gli incontri pubblici, come all’Institute of Reproductive and Development Biology all’Imperial College di Londra, dove ne ha sfoggiata una a fiorellini azzurri in tinta col vestito.

Molti Sovrani europei indossano scrupolosamente la mascherina, basti pensare a Letizia di Spagna e suo marito Felipe. Dunque, la scelta di Elisabetta è apparsa quasi fuori luogo, soprattutto perché in quanto Regina dovrebbe dare l’esempio ai suoi sudditi. È davvero un fatto eccezionale cogliere un errore nel comportamento, sempre impeccabile di Sua Maestà.