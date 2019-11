Regina Elisabetta, niente cena di Natale con i figli di Kate Middleton e Meghan Markle

editato in: da

Secondo quanto rivelato dal Principe Edward, Duca di Kent con il titolo di Altezza Reale, la Regina Elisabetta ha l’abitudine di far sedere i bambini di famiglia in una sala diversa rispetto a quella degli adulti durante il pranzo di Natale. Il nobile, classe 1935 e 37° in linea di successione al trono britannico, ha rivelato che, in occasione delle festività natalizie, la Regina si impegna a tenere sotto controllo tutto, dalla scelta del menù alla disposizione dei posti a tavola.

Il cugino primo della sovrana inglese ha inoltre affermato che Elisabetta non ama essere disturbata dall’eventuale rumore provocato dai bambini mentre si gode il pranzo di Natale.

Queste rivelazioni si possono leggere nei diari di Kenneth Rose, giornalista venuto a mancare nel 2014 e per lungo tempo biografo della Famiglia Reale inglese. Pubblicati a seguito della sua morte, sono caratterizzati dalla presenza di interessanti aneddoti frutto delle conversazioni con diversi membri della Famiglia Reale e con autorevoli esponenti della politica britannica.

Tra le loro pagine si può leggere non solo che la Regina ha l’abitudine di pianificare il pranzo di Natale in ogni singolo dettaglio, ma anche che gli adulti mangiano in una grande stanza separata rispetto a quella dei bambini. Una volta terminato il pranzo, le porte che separano i due ambienti vengono aperte.

Quest’anno gli occhi sono puntati anche sulla doppia coppia Harry&Meghan – William&Kate. La Regina sarà costretta a farli sedere lontani durante il giorno di Natale per via dei dissidi di cui si parla ormai da mesi? Per quanto riguarda il rapporto tra i due figli di Diana, è fervente l’attesa per il loro incontro ufficiale di oggi durante il Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall, evento che celebra il ricordo dei militari britannici che hanno perso la vita durante i due conflitti mondiali.

Le due coppie non si fanno vedere assieme in pubblico dallo scorso mese di luglio. L’ultimo incontro a favore di telecamere e macchine fotografiche è stata la partecipazione al King Power Royal Charity Polo Match, torneo che ha visto i due fratelli Windsor competere uno contro l’altro per il Memorial Polo Trophy.