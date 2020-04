La Regina Elisabetta parla alla nazione: il gesto di Kate e William

editato in: da

La Regina Elisabetta II ha parlato alla nazione. Un discorso estremamente atteso in questo periodo difficile, che resterà impresso nella memoria non solo del popolo inglese, ma di tutto il mondo. L’attenzione è tutta per la Sovrana. Le sue parole, la postura, il modo in cui era vestita e le sue movenze sono state al centro dell’attenzione dei telespettatori di tutto il mondo.

Niente sorrisi, niente abiti dai colori vivaci. La Regina che ha parlato alla nazione non è la stessa che siamo abituati a vedere nelle grandi occasioni. La Sovrana, infatti, ha adottato un look più sobrio rispetto al solito, indossando un abito di colore verde e dal taglio semplice, e un tono estremamente serio per parlare dell’attuale emergenza che coinvolge non solo il suo Paese, ma il mondo intero.

Occhi puntati anche su Kate e William, che in questi giorni si sono fatti carico dei doveri della monarchia britannica, e su Harry, lontano dalla Famiglia Reale per sostenere la moglie Meghan Markle. La Middleton sta dando prova di sé, dimostrando di avere la stoffa da Regina. In questa importante e storica occasione, infatti, ha con grande responsabilità sostenuto il discorso della Sovrana.

Nei minuti immediatamente successivi alla messa in onda delle parole della Sovrana, attraverso i canali social dei Duchi di Cambridge, lei e William hanno riproposto una parte importante del discorso della Regina Elisabetta che, con tono serio e rassicurante, ha incoraggiato i suoi sudditi:

Dovremmo consolarci del fatto che, mentre potremmo avere ancora molto da sopportare, giorni migliori torneranno. Staremo di nuovo con i nostri amici, staremo di nuovo con le nostre famiglie, ci incontreremo di nuovo.

Kate e William, dopo settimane di duro lavoro, hanno manifestato così grande supporto per il membro più importante della Famiglia Reale. Al contrario di Harry e Meghan, sempre più lontani dalla Corona e attualmente rimasti a Los Angeles con il piccolo Archie.

Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che Meghan abbia proibito ad Harry di tornare a Londra per aiutare il fratello, in questi giorni sempre più carico di lavoro e impegni. Questa lontananza, quindi, starebbe ulteriormente incrinando il rapporto con i Duchi di Cambridge, alterati dal mancato sostegno dei Duchi di Sussex in un momento così duro per il popolo inglese.

Se Kate e William hanno dato immediatamente il loro supporto alla Regina, senza però rubarle la scena, Harry e Meghan hanno deciso di comportarsi diversamente, quasi come a sottolineare le loro differenze dal resto della famiglia.

Il post su Instagram di Kate e William. Fonte: Instagram