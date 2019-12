Regina Elisabetta: Meghan Markle e Harry eliminati dal video di auguri

editato in: da

La Regina Elisabetta elimina Meghan Markle e Harry dal video di auguri di Natale, punendo nel modo peggiore il nipote e la consorte, fuggiti in Canada. Come ogni anno la Sovrana ha tenuto un discorso rivolto a tutti i sudditi seduta alla scrivania del suo studio a Buckingham Palace.

L’ultimo anno non è stato affatto semplice per la monarchia britannica. Elisabetta ha dovuto fare i conti con il caos politico causato dalla Brexit, lo stato di salute precario del marito Filippo e lo scandalo che ha travolto il figlio Andrea. A rendere ancora più complicata la situazione le voci di una crisi fra William e Kate Middleton, ma soprattutto la ribellione di Meghan e Harry.

L’ex star di Suits, quest’anno più che mai, ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di piegarsi alle regole di corte. Nel corso del tour in Africa, la Markle si è lasciata andare alle lacrime, confessando di subire la pressione dei media, mentre Harry ha ammesso per la prima volta la distanza incolmabile con il fratello William.

Dichiarazioni che hanno innervosito Elisabetta, portandola a isolare i duchi di Sussex. La situazione è peggiorata quando la coppia reale, incurante delle tensioni a Corte, è volata verso il Canada rifiutandosi di trascorrere il Natale a Sandringham. Una scelta che ha fatto decisamente arrabbiare The Queen che ha deciso di vendicarsi a modo suo.

Nel video diffuso dai media britannici infatti appaiono diversi membri della Royal Family, ma Meghan e Harry sono i grandi assenti. Sulla scrivania della Regina vediamo una foto di Kate e William insieme ai figli Charlotte, George e Louis, ci sono anche Carlo e Camilla, e il principe Filippo. I duchi di Sussex mancano all’appello e, secondo gli esperti, non si tratta di un errore, ma di una scelta consapevole della Sovrana.

Un modo per punire il nipote ribelle e la moglie per l’atteggiamento tenuto nell’ultimo periodo, ma anche per inviare un messaggio. Nel frattempo la vacanza di Meghan e Harry in Canada continua. La coppia in queste ore ha diffuso una Christmas Card in cui il vero protagonista è Archie che, a sette mesi, è già una baby star.