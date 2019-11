Regina Elisabetta, la foto censurata che Meghan (e Kate) dovrebbero vedere

editato in: da

Una foto della Regina Elisabetta che era stata censurata e che forse Meghan Markle dovrebbe vedere, soprattutto dopo che i tabloid inglesi (e la stessa Royal Family) l’hanno spesso accusata di trasgredire il protocollo. Ma andiamo con ordine. Lo scatto in questione è stato realizzato dal fotografo Barry Jeffery e inserito nel libro The Other Side of the Coin. The Queen, the Dresser and the Wardrobe di Angela Kelly.

La stylist della Regina, da oltre vent’anni al suo fianco, ha infatti avuto il via libera per pubblicare una foto molto particolare. L’immagine – che era stata tenuta segreta da Buckingham Palace – ritrae The Queen in una posa inedita, con le mani nelle tasche del vestito. Come gli esperti di etichetta ben sanno, i reali non possono in alcun modo farsi fotografare con le mani nelle tasche. Allo stesso modo il protocollo impone alle donne Windsor di non accavallare mai le gambe.

Quando Meghan lo fece, infrangendo le regole durante un incontro ufficiale, venne duramente redarguita sia da Harry che dalla Regina Elisabetta. Peccato però che quel protocollo sia stato infranto, qualche tempo dopo, anche dalla Sovrana, ma le prove siano state tenute nascoste. Almeno sino ad oggi quando la Kelly ha mostrato al mondo la foto di The Queen.

Nello scatto, apparso anche su Instagram, sorride con le mani nelle tasche e sembra divertirsi molto a infrangere il protocollo ufficiale. Un’ipotesi confermata anche dal fotografo e dalla stylist. “Sua Maestà si è messa di fronte alla macchina fotografica e si è messa in posa – ha raccontato a Hello -. Ha cominciato a mettersi le mani in tasca o sui fianchi, come una modella professionista”.

Una foto dunque che racconta un lato sconosciuto di Elisabetta, felice di andare contro le regole imposte dalla Corte e di concedersi una trasgressione. E chissà cosa avrà pensato Meghan Markle vedendola. La duchessa di Sussex è stata spesso accusata di non essersi adeguata alla vita della Royal Family, diversamente da Kate Middleton, e di essere insofferente all’etichetta imposta dalla Sovrana. La stessa che, a quanto pare, quelle regole si diverte a trasgredirle.